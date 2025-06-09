Чех, который служит в армии России, оказался преступником в розыске

В Чехии правоохранители обнаружили, что мужчина, который весной обратился к властям, чтобы ему помогли разорвать контракт с российскими вооруженными силами, оказался приговоренным к заключению преступником. Его будет достаточно трудно экстрадировать из России.

Там не уточнили, по какому делу его должны судить. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на чешскую полицию и Novinky.cz.

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Чех, воюющий на стороне России оказался преступником

Местные СМИ сообщают, что речь идет о 50-летнем гражданине Чехии, который, по решению суда, подлежит аресту и заключению. Какое именно дело он имел, правоохранительные органы не разглашают, однако отмечают, что приговор является действующим. Данные по нему уже переданы в суд, который должен инициировать процедуру экстрадиции.

Впрочем, экстрадиция может быть очень сложной, учитывая международную ситуацию и службу мужчины в российских вооруженных силах

Еще 20 мая чешский МИД подтвердил, что занимается делом соотечественника, который заключил контракт с военными структурами России, а впоследствии попросил у чешской стороны помощи, чтобы разорвать контракт.

На фоне этой истории Прага в очередной раз предостерегла своих граждан от поездок в Россию и призвала тех, кто уже находится там, покинуть страну.

Стоит отметить, что чехам запрещено проходить службу в иностранных армиях без соответствующего разрешения президента – исключение делается только для структур, имеющих оборонный характер и действующих в рамках международных обязательств Чехии. Иначе такая деятельность считается уголовным правонарушением.