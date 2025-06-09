Там не уточнили, за якою справою його мають судити. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на чеську поліцію та Novinky.cz.

Дивіться також Новий бойовий корабель КНДР помітили біля кордону з Росією: що це може означати

Чех, що воює на боці Росії виявися злочинцем

Місцеві ЗМІ повідомляють, що йдеться про 50-річного громадянина Чехії, який, за рішенням суду, підлягає арешту та ув’язненню. Яку саме справу він мав, правоохоронні органи не розголошують, однак наголошують, що вирок є чинним. Дані щодо нього вже передано до суду, який має ініціювати процедуру екстрадиції.

Втім, екстрадиція може бути дуже складною з огляду на міжнародну ситуацію та службу чоловіка в російських збройних силах

Ще 20 травня чеське МЗС підтвердило, що займається справою співвітчизника, який уклав контракт із військовими структурами Росії, а згодом попросив у чеської сторони допомоги, аби розірвати контракт.

На тлі цієї історії Прага вкотре застерегла своїх громадян від поїздок до Росії та закликала тих, хто вже перебуває там, залишити країну.

Варто зазначити, що чехам заборонено проходити службу в іноземних арміях без відповідного дозволу президента – виняток робиться лише для структур, що мають оборонний характер і діють у межах міжнародних зобов’язань Чехії. Інакше така діяльність вважається кримінальним правопорушенням.