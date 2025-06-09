Хотя Раджин не является крупным судостроительным центром, там есть возможности для проведения ограниченных ремонтов и технического обслуживания. Об этом рассказал Ю Чжихун, сотрудник Корейского института оборонного анализа, передает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Что новый эсминец КНДР делает у границы с Россией

Близость порта Раджин к России делает его ключевым звеном в усилиях Северной Кореи углубить экономические и потенциально военные связи с Москвой.

Экономическая зона Расон является "важным пунктом сотрудничества между Северной Кореей и Россией", в частности в сфере поставок северокорейских вооружений в Москву для использования в войне против Украины.

Северная Корея переместила новый боевой корабль, поврежденный во время неудачной попытки спуска на воду, в порт вблизи границы с Россией. Аналитики считают, что это может свидетельствовать о возможном участии Москвы в ремонте судна.

Напомним, что корабль был поврежден 21 мая, когда во время спуска на воду его корма погрузилась в воду, но нос остался на суше. Судно перевернулось на бок в результате неудачного маневра.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, который присутствовал на церемонии запуска, приказал отремонтировать эсминец к очередному пленуму Трудовой партии, который должен состояться в конце июня, назвав это "вопросом национальной чести".

Ким отметил, что вероятно, во время неудачного запуска были повреждены гидролокаторы и эхолоты, которые обычно располагаются в носовой части корабля. такие повреждения, по его словам, вероятно потребуют внешней помощи.

Ю отметил, что помощь со стороны России в процессе ремонта возможна, хотя будет трудно подтвердить, ограничивается ли она участием инженеров, или включает также поставки важного оборудования.