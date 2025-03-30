В США сейчас есть один действительно тревожный момент

Политика Дональда Трампа настораживает с каждым днем все больше и больше. К тому же в его действиях начинает прослеживаться один довольно тревожный момент.

Об этом 24 Каналу сказал президент аналитического центра "Политика" Олег Лесной. Он объяснил, чем в своей политике Трамп схож с Владимиром Путиным.

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У американцев нет опыта борьбы с тоталитаризмом

Президент аналитического центра "Политика" сравнил подходы к жизни и мировоззрения Дональда Трампа и Владимира Путина и пришел к выводу, что они используют одинаковый инструментарий, несмотря на то, что один не является фанатом другого.

У Путина не все хорошо в России, поэтому он начал войну с Украиной, потому что на нее можно списать. Трамп тоже видит, что его фломастер разрушает не только судьбы соседних государств, но и конкретных американцев, даже тех, что голосовали за него,

– сказал Лесной

В Соединенных Штатах есть один момент, который очень тревожит, это то, что система не сопротивляется и просто разрушается. У американского общества нет опыта борьбы с тоталитаризмом. Американцы делают какие-то вещи, но они несистемные и пока не могут существенно повлиять на позицию Трампа.

Кроме того, демократы деморализованы и не могут воспользоваться даже теми неудачами новой администрации президента США для того, чтобы держать республиканцев в тонусе.

В то же время нынешняя политика администрации Трампа привела к существенным изменениям в Европе. В частности, теперь европейские страны более независимы от Вашингтона.