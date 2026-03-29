Как никогда близки и до сих пор без членства: в СМИ назвали причину, которая мешает вступлению Украины в НАТО
- Основной причиной отсутствия членства Украины в НАТО являются вовсе не формальные критерии.
- Издание The Telegraph подчеркивает, что членство Украины в Альянсе могло бы стать стабилизирующим фактором для России, а не провокацией.
Украина и НАТО сейчас как никогда близки, как на политическом уровне, так и в практическом взаимодействии. Диалог между сторонами достиг беспрецедентной интенсивности и уровня доверия.
Впрочем, существует фактор, который до сих пор фактически блокирует вступление Украины в Альянс. Об этом говорится в материале The Telegraph.
Почему путь Украины в НАТО до сих пор закрыт?
Киев регулярно пытается искать новые форматы коммуникации, чтобы доносить свою позицию союзникам и лучше понимать их подходы.
Часть государств уже де-факто воспринимает Украину как будущего члена НАТО и сама инициирует постоянный контакт и даже координацию.
По мнению издания, главная причина отсутствия членства заключается не в формальных критериях, а в имперском мышлении руководства Кремля, которое годами влияло на позицию союзников.
Невозможность вступления Украины в НАТО в ближайшем будущем – это лишь политическая конструкция. Ни больше, ни меньше,
– отмечается в материале.
Именно поэтому идея вступления Украины откладывалась под разными предлогами – от замечаний по антикоррупционным реформам до аргумента об "отсутствии консенсуса".
Даже Генри Киссинджер, который ранее выступал против приглашения Украины в НАТО, чтобы не провоцировать Россию, после начала полномасштабной войны признал, что препятствий для такого шага больше не существует.
Кроме того, издание подчеркивает, что членство Украины в НАТО могло бы быть даже более стабилизирующим фактором для России, чем ситуация, когда Украина самостоятельно реагирует на угрозы со стороны Кремля.
Отдельно опровергается распространенный нарратив о том, что война началась из-за перспективы вступления Украины в НАТО. Неприемлемость членства Украины для Москвы объясняется тем, что это делает невозможным реализацию ее имперских амбиций.
Также отмечается, что вступление Украины в НАТО и ЕС стало бы четким сигналом для российского общества и власти о том, что Украина окончательно выходит из любых орбит влияния России.
При этом нежелание видеть Украину в НАТО не является конечной целью России – это лишь инструмент в более широкой стратегии уничтожения Украины. Журналисты также обращают внимание на практический вклад Украины в безопасность Альянса.
Участие украинских военных в учениях НАТО в качестве "красной команды" – лишь один из примеров. Боевой опыт, современные оборонные технологии и инновации делают Украину важным активом для Альянса, а не слабым звеном. В перспективе она может стать одним из ключевых элементов европейской составляющей НАТО.
Более того, пока Украина ищет гарантии безопасности, она фактически уже выступает гарантом для других стран, которые стремятся подготовиться к современной войне с использованием дронов и роботизированных систем.
Пятый год подряд Украина является щитом Европы. Но на самом деле Украина заслуживает быть мечом Европы. И мечом НАТО,
– резюмирует издание.
Как Украина учит военных со всего мира?
Политолог и майор ВСУ Андрей Ткачук подчеркнул, что боевой опыт Украины является уникальным, и все больше европейских стран признают, что это они должны учиться у Украины, а не наоборот. Так, Германия договорилась о подготовке своих военных украинскими инструкторами.
Также Украина направила на Ближний Восток около 228 специалистов по ПВО и РЭБ, которые помогают защищать инфраструктуру и гражданских и передают опыт противодействия атакам "Шахедов".