Кремль достиг мрачного рубежа в вооруженном противостоянии против Украины. В настоящее время боевые действия продолжаются дольше, чем война СССР против нацистской Германии.

Чем бы ни закончилась война, Россия выйдет из нее значительно слабее, чем была в начале. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Forbes.

Что рассказали о возможном "будущем" России?

Когда Россия начала свое вторжение на территорию Украины, агрессор ставил целью "денацификацию" и демилитаризацию. Зато конфликт сейчас затянулся дольше, чем борьба против самих нацистов.

Несмотря на усилия президента Дональда Трампа по достижению мира, конфликт, кажется, не приближается к решению,

– заявили в Forbes.

В 2026 году Москва не только является захватчиком Украины, но и пытается достичь победы на поле боя. Вместо того, чтобы захватывать огромные территории, российские войска практически не двигаются с места. Война в Украине вряд ли приведет к краху России, но она будет продолжать напрягать ее экономику, армию и общество. Это может привести к внутренней нестабильности.

Победа, которая также может остаться недостижимой, будет означать лишь получение определенной территории, которая сейчас лежит в руинах. Это была бы в лучшем случае пиррова победа. Когда пыль наконец осядет, Россия окажется значительно слабее, с исчерпанными арсеналами и утраченной репутацией. Вопрос лишь в том, когда это наконец произойдет,

– резюмирует журналист.

Что еще известно о последствиях для России?