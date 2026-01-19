Россия любит затяжные войны, но в Украине она не получит триумфа, – Foerbes
- Россия выйдет из войны значительно слабее, с исчерпанными арсеналами и уменьшенным престижем.
- Война будет напрягать российскую экономику, армию и общество, что может привести к внутренней нестабильности.
Кремль достиг мрачного рубежа в вооруженном противостоянии против Украины. В настоящее время боевые действия продолжаются дольше, чем война СССР против нацистской Германии.
Чем бы ни закончилась война, Россия выйдет из нее значительно слабее, чем была в начале. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Forbes.
Смотрите также Путину придется идти на уступки, – оппозиционер сказал, что станет последней каплей
Что рассказали о возможном "будущем" России?
Когда Россия начала свое вторжение на территорию Украины, агрессор ставил целью "денацификацию" и демилитаризацию. Зато конфликт сейчас затянулся дольше, чем борьба против самих нацистов.
Несмотря на усилия президента Дональда Трампа по достижению мира, конфликт, кажется, не приближается к решению,
– заявили в Forbes.
В 2026 году Москва не только является захватчиком Украины, но и пытается достичь победы на поле боя. Вместо того, чтобы захватывать огромные территории, российские войска практически не двигаются с места. Война в Украине вряд ли приведет к краху России, но она будет продолжать напрягать ее экономику, армию и общество. Это может привести к внутренней нестабильности.
Победа, которая также может остаться недостижимой, будет означать лишь получение определенной территории, которая сейчас лежит в руинах. Это была бы в лучшем случае пиррова победа. Когда пыль наконец осядет, Россия окажется значительно слабее, с исчерпанными арсеналами и утраченной репутацией. Вопрос лишь в том, когда это наконец произойдет,
– резюмирует журналист.
Что еще известно о последствиях для России?
- Ситуация в российской экономике значительно ухудшается из-за войны. Агрессор исчерпывает внутренние ресурсы а проблемы только нарастают.
- Для российской экономики 2026 год становится новой фазой – фазой "дорогих денег". Значительно ухудшится ситуация для бизнеса, особенно малого и среднего.