Чим би не закінчилася війна, Росія вийде з нею значно слабшою, ніж була на початку. Про це пише 24 Канал з посиланням на Forbes.

Дивіться також Путіну доведеться йти на поступки, – опозиціонер сказав, що стане останньою краплею

Що розповіли про можливе "майбутнє" Росії?

Коли Росія розпочала своє вторгнення на територію України, агресор ставив за мету "денацифікацію" та демілітаризацію. Натомість конфлікт зараз затягнувся довше, ніж боротьба проти самих нацистів.

Незважаючи на зусилля президента Дональда Трампа щодо досягнення миру, конфлікт, здається, не наближається до вирішення,

– заявили в Forbes.

У 2026 році Москва не лише є загарбником України, але й намагається досягти перемоги на полі бою. Замість того, щоб захоплювати величезні території, російські війська практично не рухаються з місця. Війна в Україні навряд чи призведе до краху Росії, але вона продовжуватиме напружувати її економіку, армію та суспільство. Це може призвести до внутрішньої нестабільності.

Перемога, яка також може залишитися недосяжною, означатиме лише здобуття певної території, яка зараз лежить у руїнах. Це була б у кращому випадку піррова перемога. Коли пил нарешті осяде, Росія виявиться значно слабшою, з вичерпаними арсеналами та втраченою репутацією. Питання лише в тому, коли це нарешті станеться,

– резюмує журналіст.

Що ще відомо про наслідки для Росії?