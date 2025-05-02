Несмотря на хитрости Кремля: 2 весомых фактора могут заставить Трампа сильно надавить на Россию

Для достижения мира крайне важно, чтобы США давили на Россию. Есть 2 весомых фактора, из-за которых Дональд Трамп начнет сильное давление на Кремль.

Говорится о поведении России и действиях наших европейских партнеров. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог, проректор Украинского католического университета Дмитрий Шеренговский.

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Это может повлиять на риторику Трампа

Дмитрий Шеренговский отметил, что если Россия будет вести себя плохо, это может заставить Трампа давить. В то же время сейчас Украина, в частности, подписанием соглашения об ископаемых как бы смягчает это давление на наше государство.

Мы еще не видим сильного давления на Россию. Мы находились долгое время в формуле, когда давили на нас, а с Россией договаривались. Если нам удастся сейчас перевернуть эти формулы, чтобы договаривались с нами, а давили на Россию, думаю, это будет замечательный результат. Далее многое будет зависеть от поведения России,

– подчеркнул он.

Также пока страны ЕС, Великобритания, некоторые страны G7, в частности, Канада, которые заявляли, что продолжат поддержку Украины, не озвучивали четких планов. Если такие предложения будут, то это может повлиять на действия Трампа.

Если случится приближение в этом направлении, то это также, думаю, будет очень весомым фактором, чтобы Трамп все-таки давил на Россию, зная о том, что его идея сработает, Европа будет ответственна за Украину, а не Штаты,

– предположил политолог.

По его словам, это 2 важнейших фактора, которые будут влиять на изменение риторики президента США. Пока же Россия ведет себя очень хитро. В частности, соглашается на так называемые "перемирия", которые сама же нарушает.