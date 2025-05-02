Мовиться про поведінку Росії та дії наших європейських партнерів. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог, проректор Українського католицького університету Дмитро Шеренговський.

Дивіться також 100 днів катастрофи та бездарності: як Трамп веде Америку до тиранії та нової Великої депресії

Це може вплинути на риторику Трампа

Дмитро Шеренговський зазначив, що якщо Росія буде поводити себе погано, це може змісити Трампа тиснути. Водночас зараз Україна, зокрема, підписанням угоди про копалини ніби пом'якшує цей тиск на нашу державу.

Ми ще не бачимо сильного тиску на Росію. Ми перебували довгий час у формулі, коли тиснули на нас, а з Росією домовлялися. Якщо нам вдасться зараз перевернути ці формули, щоб домовлялися з нами, а тиснули на Росію, думаю, це буде чудовий результат. Далі багато що залежатиме від поведінки Росії,

– підкреслив він.

Також поки що країни ЄС, Великобританія, деякі країни G7, зокрема, Канада, які заявляли, що продовжать підтримку України, не озвучували чітких планів. Якщо такі пропозиції будуть, то це може вплинути на дії Трампа.

Якщо трапиться наближення у цьому напрямку, то це також, думаю, буде дуже ваговим фактором, щоб Трамп все-таки тиснув на Росію, знаючи про те, що його ідея спрацює, Європа буде відповідальна за Україну, а не Штати,

– припустив політолог.

За його словами, це 2 найважливіші фактори, які будуть впливати на зміну риторики президента США. Наразі ж Росія поводить себе дуже хитро. Зокрема, погоджується на так звані "перемир’я", які сама ж порушує.