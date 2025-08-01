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Геополитика Россия Поддержал переговоры в Стамбуле, прокомментировал войну в Украине: новые заявления Путина
1 августа, 14:49
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Поддержал переговоры в Стамбуле, прокомментировал войну в Украине: новые заявления Путина

Тимур Еремьянц

Президент России положительно оценил переговоры в Стамбуле, прокомментировал войну в Украине и обмен телами бойцов. Также, по словам диктатора, условия России по достижению мира, озвученные летом 2024 года, якобы остаются неизменными.

Главные заявления российского диктатора Владимира Путина во время общения с журналистами после встречи с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко собрал 24 Канал.

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Что сказал президент России?

 

Глава Кремля прокомментировал переговоры. В частности, он заявил:

  • Россия увидела "положительную реакцию Украины" на предложение о создании трех рабочих групп для решения вопросов между странами.
  • По его словам, нужно обсуждать шаги, необходимые для установления долгосрочного и окончательного мира, без каких-либо временных ограничений.
  • Переговоры всегда нужны и важны.
  • Все разочарования в переговорах происходят из-за чрезмерных ожиданий.

Путин считает, что политический режим в России основан на Конституции. "Он законный, чего не скажешь об Украине", – выдал российский диктатор.

Владимир Путин положительно оценил результаты третьей встречи делегаций России и Украины в Стамбуле, ведь благодаря ей удалось договориться об обмене телами бойцов.

"Нам нужен длительный и прочный мир на хороших базовых принципах, которые удовлетворяли и Россию, и Украину", – сказал российский диктатор.

Путин заявил, что Москва передала Киеву тысячи тел погибших украинских солдат и получила десятки тел российских бойцов.