CNN раскрыло, о чем Трамп и Зеленский будут говорить в Белом доме

Владимир Зеленский встретится с Дональдом Трампом в Белом доме во вторник, 28 июля. Президенты поднимут важные темы, касающиеся окончания войны России против Украины.

Об этом пишет CNN .

Какие темы будут поднимать Зеленский и Трамп 28 июля?

Журналисты со ссылкой на чиновника Белого дома сообщают, что главной темой переговоров Зеленского и Трампа станет текущий мирный процесс между Россией и Украиной.

Пора положить конец войне,

– сказал собеседник, комментируя предстоящую встречу лидеров.

Напомним, ранее Владимир Зеленский говорил, что будет говорить с Дональдом Трампом о ПВО , в том числе ракеты PAC-2 и PAC-3 к ЗРК Patriot. Также президент Украины хочет обсудить договоренности и в каком формате будет работать наша страна из США.

Добавим, что Зеленский, кроме переговоров с президентом США, намерен посетить похороны друга Украины сенатора-республиканца Линдси Грэма, скончавшегося 11 июля.