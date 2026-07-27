Как рассказал глава государства, среди главных тем их переговоров – ПВО и дальнейшие договоренности между странами. Об этом Зеленский заявил в интервью Sky News.

Что обсудит Зеленский с Трампом?

Как отметил президент, ему нужна ПВО, в частности, PAC-2 и PAC-3 (ракеты к системам Patriot, – 24 Канал).

"Это не наступательное оружие. Мы нашли деньги от Европы и заплатили их в рамках программы PURL. Но у нас недостаточно ракет, чтобы защищаться, и это проблема", – подчеркнул он.

Политик отметил, санкции в отношении военного производства России не достаточны. И враг может усилить производство баллистики. Поэтому Украине нужно ПВО как можно скорее.

Из-за войны на Ближнем Востоке мы имеем дефицит с этим. Да, я понимаю корни проблемы и взаимоотношения между США и странами Ближнего Востока. И я понимаю, что в фокусе США – Ближний Восток, однако поэтому мы имеем такие проблемы. И для нас это большой вызов,

– подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что пытается решить этот вопрос с некоторыми европейцами, американцами и другими странами.

"Для меня это большой вызов, большой вызов для Украины. Мы должны сделать это как можно скорее. И это тема, которую я хотел бы обсудить с Трампом", – подытожил президент.

Какие еще темы в повестке дня?

По словам Зеленского, он также хочет обсудить договоренности и в каком формате будут работать дальше Украина и США.

"Потому что у нас была пауза. И сейчас над этим начали работать Стивен Виткофф и Джаред Кушнер - у меня был с ними телефонный разговор. Они имеют 3 идеи, но я не буду вдаваться в детали. Это базовые вещи и мы должны их обсудить. И я надеюсь, что мы обсудим эти идеи", – отметил глава государства.

Кроме того, он озвучил 3 вопроса, на которых следует фокусироваться Украине и США:

КНДР пришлет в Россию 30 тысяч солдат. Зеленский отметил, что это будет проблемой не только для Украины, но и для Запада, в том числе Соединенных штатов.

Не только КНДР, но и Иран предоставит России ракеты. По словам Зеленского, это проблема, потому что речь идет о баллистике и других ракетах, которые Россия использует против Украины.

Еще одна действительно большая проблема – это то, что Китай начал сотрудничать с Россией. Президент Украины подчеркнул, что у них идет сотрудничество над спутниками и технологиями, которые должны сделать удары по Украине более точными.

Добавим, что Зеленский должен встретиться с Трампом 28 июля. Кроме переговоров с президентом США, украинский лидер намерен посетить похороны друга Украины сенатора Линдси Грэма.