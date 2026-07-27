Як розповів очільник держави, серед головних тем їхніх перемовин – ППО та подальші домовленості між країнами. Про це Зеленський заявив в інтерв'ю Sky News.
Що саме обговорить Зеленський з Трампом?
Як зазначив президент, йому потрібна ППО, зокрема PAC-2 і PAC-3 (ракети до систем Patriot, – 24 Канал).
"Це не наступальна зброя. Ми знайшли гроші від Європи та заплатили їх у межах програми PURL. Але у нас недостатньо ракет, щоб захищатися, і це проблема", – наголосив він.
Політик зауважив, санкції щодо військового виробництва Росії не є достатніми. І ворог може посилити виробництво балістики. Тому Україні потрібна ППО якнайскоріше.Не пропускайте важливі сповіщення Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Через війну на Близькому Сході ми маємо дефіцит із цим. Так, я розумію коріння проблеми та взаємини між США та країнами Близького Сходу. І я розумію, що у фокусі США – Близький Схід, однак через це ми маємо такі проблеми. І для нас це великий виклик,
– підкреслив Зеленський.
Він додав, що намагається вирішити це питання з деякими європейцями, американцями та іншими країнами.
"Для мене це великий виклик, великий виклик для України. Ми маємо зробити це якнайскоріше. І це тема, яку я хотів би обговорити з Трампом", – підсумував президент.
Які ще теми на порядку денному?
За словами Зеленського, також він хоче обговорити домовленості та у якому форматі працюватимуть далі Україна та США.
"Тому що ми мали паузу. І зараз над цим почали працювати Стівен Віткофф і Джаред Кушнер – я мав з ними телефонну розмову. Вони мають 3 ідеї, але я не вдаватимуся у деталі. Це базові речі та ми мусимо їх обговорити. І я сподіваюся, що ми обговоримо ці ідеї", – зазначив очільник держави.
Крім того, він озвучив 3 питання, на яких слід фокусуватися Україні та США:
- КНДР надішле Росії 30 тисяч солдатів. Зеленський зауважив, що це буде проблемою не лише для України, а і для Заходу, зокрема Сполучених штатів.
- Не лише КНДР, але також Іран надасть Росії ракети. За словами Зеленського, це проблема, тому що мовиться про балістику та інші ракети, які Росія використає проти України.
- Ще одна дійсно велика проблема – це те, що Китай почав співпрацювати з Росією. Президент України підкреслив, що у них триває співробітництво над супутниками та технологіями, які мають зробити удари по Україні точнішими.
Додамо, що Зеленський має зустрітися з Трампом 28 липня. Окрім перемовин з президентом США, український лідер має намір відвідати похорон друга України сенатора Ліндсі Грема.