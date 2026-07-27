Об этом пишет CNN .
Какие темы будут поднимать Зеленский и Трамп 28 июля?
Журналисты со ссылкой на чиновника Белого дома сообщают, что главной темой переговоров Зеленского и Трампа станет текущий мирный процесс между Россией и Украиной.
Пора положить конец войне,
– сказал собеседник, комментируя предстоящую встречу лидеров.
Напомним, ранее Владимир Зеленский говорил, что будет говорить с Дональдом Трампом о ПВО , в том числе ракеты PAC-2 и PAC-3 к ЗРК Patriot. Также президент Украины хочет обсудить договоренности и в каком формате будет работать наша страна из США.Не пропустите ни одной важной новости Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Добавим, что Зеленский, кроме переговоров с президентом США, намерен посетить похороны друга Украины сенатора-республиканца Линдси Грэма, скончавшегося 11 июля.