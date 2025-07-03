В свежем отчете ЦРУ поддержало выводы, что Россия способствовала победе Трампа в 2016 году

В отчете Центрального разведывательного управления США от 26 июня 2025 года подтверждены предварительные оценки относительно вмешательства России в выборы президента США 2016 года с целью поддержать Дональда Трампа против Хиллари Клинтон. ЦРУ не смогла найти возражения предварительной оценке.

Трамп неоднократно это отрицал. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет ЦРУ.

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ЦРУ остались на своем выводе, что Россия таки вмешивалась в выборы в 2016

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф, назначенный самим Трампом, приказал сосредоточить внимание на наиболее спорном аспекте старого отчета – утверждении о намерениях Владимира Путина способствовать победе Трампа. В результате проверки не было обнаружено оснований, чтобы оспорить этот вывод.

В восьмистраничном документе также говорится о некоторых "процедурных аномалиях", которые могут стать основой для совершенствования работы со спорными или политически чувствительными темами в будущем. Несмотря на это, авторы отчета отметили профессионализм аналитиков и соблюдение стандартов при формировании оценки 2016 года. Документ прямо указывает, что его выводы не должны рассматриваться как признак системных проблем в работе разведки.

Обнародование отчета 2 июля 2025 года произошло на фоне напряжения между Рэтклиффом и Трампом, который считал заявления о вмешательстве Кремля политически мотивированными. В соцсети X директор ЦРУ воздержался от упоминания о подтверждении предыдущих выводов. Вместо этого он обвинил должностных лиц администрации Обамы, которые "манипулировали разведданными и заставляли замолчать профессионалов – и все это, чтобы добраться до Трампа".