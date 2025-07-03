Трамп неодноразово це заперечував. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт ЦРУ.

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ЦРУ залишилися на своєму висновку, що Росія таки втручалася у вибори у 2016

Директор ЦРУ Джон Реткліфф, призначений самим Трампом, наказав зосередити увагу на найбільш спірному аспекті старого звіту – твердженні про наміри Володимира Путіна сприяти перемозі Трампа. У результаті перевірки не було виявлено підстав, аби заперечити цей висновок.

У восьмисторінковому документі також ідеться про деякі "процедурні аномалії", які можуть стати основою для вдосконалення роботи зі спірними або політично чутливими темами у майбутньому. Попри це, автори звіту наголосили на професіоналізмі аналітиків і дотриманні стандартів при формуванні оцінки 2016 року. Документ прямо вказує, що його висновки не мають розглядатися як ознака системних проблем в роботі розвідки.

Оприлюднення звіту 2 липня 2025 року відбулося на тлі напруги між Реткліффом і Трампом, який вважав заяви про втручання Кремля політично вмотивованими. У соцмережі X директор ЦРУ утримався від згадки про підтвердження попередніх висновків. Натомість він звинуватив посадовців адміністрації Обами, які "маніпулювали розвідданими та змушували замовкнути професіоналів – і все це, щоб добратися до Трампа".