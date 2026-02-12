Администрации Трампа удалось найти точки влияния на Путина. Основным рычагом является давление на союзников – Иран и Венесуэлу, чтобы ограничить возможности Кремля вести войну против Украины.

Об этом говорится в публикации Fox News.

Какое слабое место нашел Трамп у Путина?

США начали давить на Путина с помощью влияния на союзников. Речь идет об Иране, Венесуэле и других странах-союзниках, обеспечивающих Россию военными ресурсами и помогающих обойти санкции.

Америка бьет по логистическим цепочкам этих стран. Это ослабляет способность России продолжать войну.

Морган Мерфи, бывший советник спецпосланника США, заявил, что Штаты "убрали Венесуэлу с шахматной доски". А сейчас сосредоточены на давлении на Иран, ведь он поставляет беспилотники и другую военную помощь.

Кроме этого, Трамп начал давить на посредников. Генерал ВВС США в отставке Брюс Карлсон подчеркнул, что такие атаки являются ключевым элементом стратегии.

Он отметил, что Венесуэла, Иран и "теневой флот" поддерживают Россию ресурсами для войны, а атаки на эти маршруты уменьшают финансовые возможности Кремля и затрудняют ведение войны.

Интересно! Что кроме давления на Россию, Америка предлагает "золотой мост" для Кремля. Это позволит вернуться к переговорам и частично восстановить экономическое сотрудничество.

Однако, в Москве отклонили отклонили такую инициативу. Аналитики отмечают, что развитие войны в основном зависит от того, как Россия отреагирует на международное давление и согласится ли на дипломатическое решение войны.

Что еще может повлиять на Россию?