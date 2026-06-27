В Европе сомневаются, что Трамп решится усилить давление на Россию, – Axios

Украина благодаря масштабным ударам беспилотниками всё сильнее давит на Россию. В то же время европейские лидеры сомневаются, что президент США Дональд Трамп пойдёт на реальное усиление давления на Москву.

Об этом говорится в материале Axios.

К слову, Трамп опубликовал фото памятного паспорта со своим портретом и интересной надписью

Почему Трамп может не решиться усилить давление на Россию?

По данным издания, президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале "40-дневной операции влияния", которая должна заставить Кремль согласиться на мирное соглашение. Вскоре после этого заявления Украина нанесла один из самых масштабных ударов с использованием дронов за все время полномасштабной войны, атаковав 12 российских регионов и оккупированный Крым.

Российские власти заявили, что якобы перехватили не менее 660 украинских беспилотников. В то же время сообщалось о взрывах на химическом предприятии в Тульской области. За последнюю неделю также были поражены несколько российских нефтеперерабатывающих заводов, в частности крупнейший НПЗ Москвы, который, по информации Reuters, может оставаться неработоспособным до 2027 года.

Axios отмечает, что успешные украинские атаки вынуждают Россию сталкиваться с проблемами обеспечения топливом как гражданского населения, так и армии.

Несмотря на это, как рассказали изданию два чиновника, присутствовавшие на саммите G7, Дональд Трамп, хотя и выражал разочарование действиями Владимира Путина и говорил о возможности усиления давления на Россию, другие европейские лидеры не верят, что он действительно предпримет такие шаги.

Трамп скептически относился ко всему, что касается Путина, и говорил о давлении на Россию, но другие лидеры не верят, что он на самом деле что-то предпримет,

– сказал один из собеседников Axios.

В то же время сам Путин продолжает заявлять, что Россия готова к переговорам только на своих условиях. Он также признал, что украинские удары беспилотниками наносят определенный ущерб, однако убежден, что они не смогут дестабилизировать российское общество.

По оценке Axios, пока неясно, сможет ли новая кампания украинских ударов с помощью дронов придать новый импульс мирным переговорам. Хотя атаки усиливают давление на Москву, часть аналитиков считает, что они могут еще больше укрепить поддержку войны внутри России.

Напомним, недавно Дональд Трамп положительно отозвался о Владимире Зеленском. Американский лидер заявил, что, несмотря на сложную ситуацию на фронте и большие потери с обеих сторон, украинский президент демонстрирует стойкость и "держится хорошо".