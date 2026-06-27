Об этом сообщает CNN.

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Как выглядит новый паспорт США?

Фото нового паспорта Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social.

"Новый паспорт США, на котором написано: "Добро пожаловать, но ведите себя хорошо!",

– подписал он.

Трамп добавил образец страницы паспорта, на которой изображено, как он возвышается над столом в Овальном кабинете. Сзади — текст оригинальной Декларации независимости, а внизу — подпись президента.

На другой странице разместили картину Джона Трамбулла "Декларация независимости".

Паспорт США с изображением Трампа / Фото из Truth Social

Как пишет CCN, новый паспорт содержит изображение Трампа, созданное на основе портрета президента из Национальной портретной галереи Смитсоновского института в Вашингтоне, и отличается от изображений, опубликованных Государственным департаментом ранее в этом году, на которых было другое изображение президента.

Новый документ ограниченного тиража впервые анонсировали в апреле в рамках празднования 250-летия страны. Он будет доступен только для тех, кто лично продлевает свои паспорта в Вашингтонском паспортном агентстве.

К слову, в Сенате США требуют расследовать инициативу по печати купюры номиналом 250 долларов с изображением Дональда Трампа. Американское законодательство запрещает размещать изображения живых людей на национальной валюте.