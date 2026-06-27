Про це пише CNN.
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Як виглядає новий паспорт США?
Фото нового паспорта Трамп опублікував у своїй соцмережі Truth Social.
Новий паспорт США, на якому написано: "Ласкаво просимо, але будьте хорошими!",
– підписав він.
Трамп додав зразок сторінки паспорта, на якій зображено, як він височіє над столом в Овальному кабінеті. Позаду – текст оригінальної Декларації незалежності, а внизу – підпис президента.
На іншій сторінці розмістили картину Джона Трамбулла "Декларація незалежності".
Паспорт США із зображенням Трампа / Фото із Truth Social
Як пише CCN, новий паспорт містить зображення Трампа, засноване на основі портрета президента з Національної портретної галереї Смітсонівського інституту у Вашингтоні, і відрізняється від зображень, опублікованих Державним департаментом раніше цього року, на яких було інше зображення президента.
Новий документ обмеженого випуску вперше анонсували у квітні у межах святкування 250-річчя країни. Він буде доступний лише для тих, хто особисто поновлює свої паспорти у Вашингтонському паспортному агентстві.
До слова, у Сенаті США вимагають розслідувати ініціативу з друку купюри номіналом 250 доларів із зображенням Дональда Трампа на ній. Американське законодавство забороняє розміщувати зображення живих людей на національній валюті.