Про це пише CNN.

Читайте також Ставленики Трампа хочуть надрукувати купюру з його портретом

Як виглядає новий паспорт США?

Фото нового паспорта Трамп опублікував у своїй соцмережі Truth Social.

Новий паспорт США, на якому написано: "Ласкаво просимо, але будьте хорошими!",

– підписав він.

Трамп додав зразок сторінки паспорта, на якій зображено, як він височіє над столом в Овальному кабінеті. Позаду – текст оригінальної Декларації незалежності, а внизу – підпис президента.

На іншій сторінці розмістили картину Джона Трамбулла "Декларація незалежності".

Паспорт США із зображенням Трампа / Фото із Truth Social

Як пише CCN, новий паспорт містить зображення Трампа, засноване на основі портрета президента з Національної портретної галереї Смітсонівського інституту у Вашингтоні, і відрізняється від зображень, опублікованих Державним департаментом раніше цього року, на яких було інше зображення президента.

Новий документ обмеженого випуску вперше анонсували у квітні у межах святкування 250-річчя країни. Він буде доступний лише для тих, хто особисто поновлює свої паспорти у Вашингтонському паспортному агентстві.

До слова, у Сенаті США вимагають розслідувати ініціативу з друку купюри номіналом 250 доларів із зображенням Дональда Трампа на ній. Американське законодавство забороняє розміщувати зображення живих людей на національній валюті.