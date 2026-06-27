Про це йдеться у матеріалі Axios.

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Чому Трамп може не наважитися посилити тиск на Росію?

За даними видання, президент України Володимир Зеленський оголосив про початок "40-денної операції впливу", яка має змусити Кремль погодитися на мирну угоду. Невдовзі після цієї заяви Україна здійснила один із наймасштабніших дронових ударів за весь час повномасштабної війни, атакувавши 12 російських регіонів та окупований Крим.

Російська влада заявила, що нібито перехопила щонайменше 660 українських безпілотників. Водночас повідомлялося про вибухи на хімічному підприємстві в Тульській області. За останній тиждень також були уражені кілька російських нафтопереробних заводів, зокрема найбільший НПЗ Москви, який, за інформацією Reuters, може залишатися непрацездатним до 2027 року.

Axios зазначає, що успішні українські атаки змушують Росію стикатися з проблемами із забезпеченням паливом як цивільного населення, так і армії.

Попри це, як розповіли виданню два чиновники, присутні на саміті G7, Дональд Трамп хоча й висловлював розчарування діями Володимира Путіна та говорив про можливість посилення тиску на Росію, інші європейські лідери не вірять, що він справді зробить такі кроки.

Трамп скептично ставився до всього, що стосується Путіна, і говорив про тиск на Росію, але інші лідери не вірять, що він насправді щось зробить,

– сказав один зі співрозмовників Axios.

Водночас сам Путін продовжує заявляти, що Росія готова до переговорів лише на власних умовах. Він також визнав, що українські удари безпілотниками завдають певної шкоди, однак переконаний, що вони не зможуть дестабілізувати російське суспільство.

За оцінкою Axios, наразі незрозуміло, чи зможе нова кампанія українських дронових ударів надати нового імпульсу мирним переговорам. Хоча атаки посилюють тиск на Москву, частина аналітиків вважає, що вони можуть ще більше зміцнити підтримку війни всередині Росії.

Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп позитивно висловився про Володимира Зеленського. Американський лідер заявив, що, попри складну ситуацію на фронті та великі втрати з обох сторін, український президент демонструє стійкість і "тримається добре".