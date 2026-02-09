Конспирологи верят, что Эпштейн жив: почему в его файлах указана "неправильная" дата смерти
- В документах Министерства юстиции США дата смерти Эпштейна указана на 9 августа 2019 года, тогда как официально его нашли мертвым 10 августа.
- Конспирологические теории утверждают, что Эпштейн жив, но никаких официальных подтверждений этому нет.
В новых документах Министерства юстиции США нашли несоответствие в дате смерти Джеффри Эпштейна. Это снова подпитало волну конспирологических теорий о якобы инсценировке его гибели.
В то же время никаких официальных подтверждений того, что Эпштейн жив, не существует. Об этой детали сообщили в Daily Mail.
Что известно о расхождении даты смерти?
Недавно обнародованные материалы Минюста США вызвали новую волну дискуссий вокруг смерти финансиста Джеффри Эпштейна.
В федеральном заявлении указана дата 9 августа 2019 года – за день до того, как его официально нашли мертвым в камере в Нью-Йорке. В то же время тюремные записи свидетельствуют, что Эпштейна обнаружили без сознания только утром 10 августа.
Ранее прокуратура заявляла, что его нашли без сознания в камере, после чего объявили мертвым. Официальной причиной смерти признали самоубийство, хотя точное время гибели установить не удалось.
Ситуацию осложнили проблемы с безопасностью в тюрьме: охранники пропустили плановые проверки, а камеры наблюдения вблизи камеры не работали. Из-за этого следователям не удалось полностью воссоздать события той ночи.
Эпштейн жив: какие мнения ходят среди конспирологов?
На фоне новых документов в сети снова распространились теории заговора. Часть пользователей утверждает, что Эпштейн якобы жив и скрывается в Израиле, однако никаких доказательств этому нет.
Вирусные фото, которые якобы подтверждают его "выживание", вероятно, созданы искусственным интеллектом и не имеют подтвержденной подлинности.
Отдельные слухи касались игрового аккаунта Fortnite, который связали с именем Эпштейна. Компания Epic Games опровергла эти заявления, уточнив, что аккаунт принадлежит другому лицу, а электронные адреса финансиста с ним не связаны.
Какие еще тайны кроются вокруг смерти Эпштейна?
Новые документы по делу Джеффри Эпштейна свидетельствуют, что в ночь его смерти в камеру мог заходить другой заключенный. Это противоречит официальным заявлениям.
На видео из тюремной камеры зафиксировано оранжевую фигуру, которая поднималась в камеру финансиста, но официально утверждалось, что камеры видеонаблюдения вышли из строя.
В то же время инспектор допустил, что человек на записи мог выполнять обычные обязанности. В частности переносить постельное белье.