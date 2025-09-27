В Конгрессе США раскрыли новые документа по делу Эпштейна: там упоминается Илон Маск
- В новых документах, связанных с делом Джеффри Эпштейна, упоминается возможный контакт с Илоном Маском, которого приглашали на остров Эпштейна в 2014 году.
- Маск утверждает, что отклонил приглашение Эпштейна, а в документах также упоминаются другие известные лица, но их причастность к преступлениям не доказана.
Демократы в Конгрессе США обнародовали новую порцию документов, связанных с делом Джеффри Эпштейна –осужденного за сексуальные преступления, в частности сутенерство и привлечение несовершеннолетних к секс-индустрии. В материалах говорится о возможных контактах Эпштейна с Илоном Маском.
Об этом сообщил Комитет Палаты представителей по вопросам надзора и подотчетности, передает 24 Канал.
Смотрите также "Я скучал по тебе": стало известно о чем разговаривали Трамп и Маск во время прощания с Кирком
Что известно о возможных связях Эпштейна и Маска?
Опубликованные материалы стали третьей частью архивов, которые предоставили наследники Эпштейна. Среди них – журналы телефонных сообщений, копии бортовых журналов и списков пассажиров самолетов, финансовые документы и дневники с графиком встреч, пишет BBC.
На страницах, которые показали законодатели, указано, что Илона Маска пригласили на остров Эпштейна более 10 лет назад.
Напоминание: Илон Маск прибудет на остров 6 декабря (или это все еще происходит?)
– говорится в одном из напоминаний в записях от 6 декабря 2014 года.
Также в бортовом журнале от мая 2000 года указан британский принц Эндрю как пассажир самолета Эпштейна: он вместе с близкой к преступнику соратницей летел из Титерборо (штат Нью-Джерси) в Вест-Палм-Бич во Флориде.
Маск ранее утверждал, что Эпштейн действительно посылал ему приглашение, однако он его отклонил. Принц Эндрю также неоднократно отрицал любую причастность к противоправным действиям.
Кроме того, в документах упоминаются запланированные встречи Эпштейна с другими известными людьми – соучредителем PayPal Питером Тиллем и бывшим советником президента Дональда Трампа Стивом Бэнноном. При этом отмечается, что наличие имен в графике не доказывает осведомленность этих лиц о преступлениях.
Демократы вновь призвали Минюст США полностью рассекретить архивы Эпштейна.
Еще во время избирательной кампании Дональд Трамп, нынешний президент США, положительно ответил на вопрос, готов ли он в случае победы открыть доступ к материалам дела, однако этого не произошло.
После публичного конфликта с Трампом Маск заявил, что в делах Эпштейна фигурирует и американский президент, хотя впоследствии удалил это сообщение.
Ранее в сексуальных преступлениях обвинили отца Илона Маска
Эррола Маска, отца Илона Маска, обвиняют в сексуальном насилии над пятью детьми и пасынками.
Полиция открыла три отдельных расследования, два из них завершились без четких результатов, а третье дело закрыли из-за нехватки доказательств. Бизнесмена не осудили ни за одно преступление.