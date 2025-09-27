Об этом сообщил Комитет Палаты представителей по вопросам надзора и подотчетности, передает 24 Канал.

Что известно о возможных связях Эпштейна и Маска?

Опубликованные материалы стали третьей частью архивов, которые предоставили наследники Эпштейна. Среди них – журналы телефонных сообщений, копии бортовых журналов и списков пассажиров самолетов, финансовые документы и дневники с графиком встреч, пишет BBC.

На страницах, которые показали законодатели, указано, что Илона Маска пригласили на остров Эпштейна более 10 лет назад.

Напоминание: Илон Маск прибудет на остров 6 декабря (или это все еще происходит?)

– говорится в одном из напоминаний в записях от 6 декабря 2014 года.

Также в бортовом журнале от мая 2000 года указан британский принц Эндрю как пассажир самолета Эпштейна: он вместе с близкой к преступнику соратницей летел из Титерборо (штат Нью-Джерси) в Вест-Палм-Бич во Флориде.

Маск ранее утверждал, что Эпштейн действительно посылал ему приглашение, однако он его отклонил. Принц Эндрю также неоднократно отрицал любую причастность к противоправным действиям.

Кроме того, в документах упоминаются запланированные встречи Эпштейна с другими известными людьми – соучредителем PayPal Питером Тиллем и бывшим советником президента Дональда Трампа Стивом Бэнноном. При этом отмечается, что наличие имен в графике не доказывает осведомленность этих лиц о преступлениях.

Демократы вновь призвали Минюст США полностью рассекретить архивы Эпштейна.

Еще во время избирательной кампании Дональд Трамп, нынешний президент США, положительно ответил на вопрос, готов ли он в случае победы открыть доступ к материалам дела, однако этого не произошло.

После публичного конфликта с Трампом Маск заявил, что в делах Эпштейна фигурирует и американский президент, хотя впоследствии удалил это сообщение.

