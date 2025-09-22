На видео, распространенном в сети, видно, что миллиардер подсел к Трампу, после чего политики пожали друг другу руки и перекинулись несколькими фразами. Это стало поводом для слухов о возможном примирении между ними после громкого скандала, передает 24 Канал со ссылкой на The Guardian и Daily Mail.
О чем говорили Трамп и Маск во время прощания с Чарли Кирком?
Трамп и Маск коротко поговорили, после чего Трамп, кажется, жестом показал Маску отойти.
Специалист по чтению по губам Никола Хиклинг сообщила, что Трамп, обращаясь к Маску, сказал: "Как ты там?". Маск пожал плечами, и Трамп продолжил: "Так, Илон, слышал, ты хочешь поговорить".
К разговору присоединился также легендарный боец UFC Дана Уайт. Трамп предложил: "Давайте попробуем понять, как вернуться на правильный путь".
Маск в ответ кивнул. Президент пожал ему руку и сказал: "Я скучал по тебе".
Пока неизвестно, была ли эта встреча первой с момента их конфликта.
Белый дом в соцсети "Х" опубликовал фото Трампа и Маска с подписью "Для Чарли"
Встреча Маска и Трампа на прощании с Кирком: смотрите видео
Что известно о конфликте Трампа и Маска?
- Илон Маск был бывшим советником Дональда Трампа и возглавлял так называемое Министерство эффективности правительства.
- Миллиардер пожертвовал более 270 миллионов долларов на президентскую кампанию Трампа.
- Политики поспорили из-за главного налогово-бюджетного законопроект администрации, который он назвал "полностью сумасшедшим и разрушительным".
- Их громкий конфликт, в основном публичный и в соцсетях, дошел до того, что Маск обвинил Трампа в фигурировании в так называемых "файлах Эпштейна" – документах, связанных с осужденным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном.
- В июле Трамп заявил, что "рассмотрит" идею депортации Маска.
- После разрыва Маск даже объявил о создании собственной партии "Америка прежде всего", однако пока это не дало никаких реальных результатов.