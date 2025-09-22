На видео, распространенном в сети, видно, что миллиардер подсел к Трампу, после чего политики пожали друг другу руки и перекинулись несколькими фразами. Это стало поводом для слухов о возможном примирении между ними после громкого скандала, передает 24 Канал со ссылкой на The Guardian и Daily Mail.

О чем говорили Трамп и Маск во время прощания с Чарли Кирком?

Трамп и Маск коротко поговорили, после чего Трамп, кажется, жестом показал Маску отойти.

Специалист по чтению по губам Никола Хиклинг сообщила, что Трамп, обращаясь к Маску, сказал: "Как ты там?". Маск пожал плечами, и Трамп продолжил: "Так, Илон, слышал, ты хочешь поговорить".

К разговору присоединился также легендарный боец UFC Дана Уайт. Трамп предложил: "Давайте попробуем понять, как вернуться на правильный путь".

Маск в ответ кивнул. Президент пожал ему руку и сказал: "Я скучал по тебе".

Пока неизвестно, была ли эта встреча первой с момента их конфликта.

Белый дом в соцсети "Х" опубликовал фото Трампа и Маска с подписью "Для Чарли"

Встреча Маска и Трампа на прощании с Кирком: смотрите видео

Что известно о конфликте Трампа и Маска?