На відео, поширеному у мережі, видно, що мільярдер підсів до Трампа, після чого політики потиснули один одному руки та перекинулися кількома фразами. Це стало приводом для чуток щодо можливого примирення між ними після гучного скандалу, передає 24 Канал із посиланням на The Guardian та Daily Mail.

Дивіться також Прийшли Трамп, міністри та Маск: у США масштабно попрощалися з Чарлі Кірком

Про що говорили Трамп і Маск під час прощання з Чарлі Кірком?

Трамп і Маск коротко поговорили, після чого Трамп, здається, жестом показав Маску відійти.

Фахівчиня з читання по губах Нікола Хіклінг повідомила, що Трамп, звертаючись до Маска, сказав: "Як ти там?". Маск знизав плечима, і Трамп продовжив: "Тож, Ілоне, чув, ти хочеш поговорити".

До розмови приєднався також легендарний боєць UFC Дана Вайт. Трамп запропонував: "Давайте спробуємо зрозуміти, як повернутися на правильний шлях".

Маск у відповідь кивнув. Президент потиснув йому руку і сказав: "Я сумував за тобою".

Наразі невідомо, чи була ця зустріч першою з моменту їхнього конфлікту.

Білий дім у соцмережі "Х" опублікував фото Трампа і Маска з підписом "Для Чарлі"

Зустріч Маска і Трампа на прощанні з Кірком: дивіться відео

Що відомо про конфлікт Трампа і Маска?