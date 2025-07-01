Про це політик сказав під час розмови із журналістами у вівторок, 1 липня, передає 24 Канал із посиланням на Bloomberg. Конфлікт між чоловіками виник через республіканський законопроєкт про податки й витрати.

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Що відомо про суперечку

Раніше Маск назвав "цілковито божевільним і руйнівним" законопроєкт, розгляд якого уже підтримали в Сенаті. За оцінками, він може збільшити дефіцит бюджету США на 3,3 трильйона доларів.

Опісля Трамп жорстко відповів бізнесмену, натякнувши, що без державних субсидій мільярдеру довелося б згортати бізнес і повертатися додому до ПАР.

Маск засмучений, що втратив мандат EV, але він може втратити набагато більше,

– заявив Трамп журналістам 1 липня.

Він також запевнив, що "подивиться", коли його запитали про депортацію бізнесмена зі США.