Об этом политик сказал во время разговора с журналистами во вторник, 1 июля, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg. Конфликт между мужчинами возник из-за республиканского законопроекта о налогах и расходах.

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Что известно о споре

Ранее Маск назвал "полностью безумным и разрушительным" законопроект, рассмотрение которого уже поддержали в Сенате. По оценкам, он может увеличить дефицит бюджета США на 3,3 триллиона долларов.

После Трамп жестко ответил бизнесмену, намекнув, что без государственных субсидий миллиардеру пришлось бы сворачивать бизнес и возвращаться домой в ЮАР.

Маск расстроен, что потерял мандат EV, но он может потерять гораздо больше,

– заявил Трамп.

Он также заверил, что "посмотрит", когда его спросили о депортации бизнесмена из США.

Напомним, в своей соцсети Truth Social президент с иронией написал, что без государственной помощи не было бы "никаких запусков ракет, спутников или производства электромобилей", а страна могла бы "сэкономить огромное состояние". "Возможно, стоит поручить DOGE внимательно присмотреться к этому", – добавил американский лидер.