Задержанный танкер из российского теневого флота прибыл в Марсель: что с ним будут делать дальше
23 марта, 14:46
Задержанный танкер из российского теневого флота прибыл в Марсель: что с ним будут делать дальше

Екатерина Попик
Основні тези
  • Танкер российского "теневого флота" Deyna прибыл в порт Марсель-Фос после задержания французскими военными.
  • Танкер передан в распоряжение судебных органов для дальнейшего расследования.

Танкер, который, вероятно, относится к российскому "теневому флоту" Deyna, задержали французские военные. Он прибыл в порт Марсель-Фос и его передали в распоряжение судебных органов для дальнейшего расследования.

Судно под флагом Мозамбика утром в понедельник зашло в порт Марселя. Об этом сообщает Le Figaro.

Что известно о задержанном российском танкере?

Его поставили на якорь и будут удерживать в рамках предварительного следствия, которое ведет прокуратура Марселя.

Во французских ведомствах отметили, что судно сопровождал корабль Национального флота. Военные ранее поднялись на борт для установления контроля и проверки законности использования флага. По результатам этой операции был составлен отчет и передан прокурору.

В морской префектуре Средиземноморья также сообщили, что вокруг места стоянки танкера созданы зоны воздушного и морского отчуждения для обеспечения безопасности и проведения следственных действий.

По данным французской стороны, Deyna может быть одним из судов так называемого "теневого флота", который используется для обхода санкций, связанных с войной России против Украины. В Париже заявляют, что не допустят использования подобных схем для финансирования российских военных действий.

Что нового известно о российском флоте?

  • Российский нефтяной танкер Arctic Metagaz без экипажа дрейфует в Средиземном море и приближается к острову Лампедуза возле Италии. По предварительным данным, судно повреждено после взрывов, потеряло управление и находится в неконтролируемом движении.

  • Европейский Союз решил не включать нефтяной терминал Кулеви в Грузии в 20-й пакет санкций против России. После получения заверений от грузинских властей, что порт не будет использоваться для обслуживания судов российского "теневого флота".

  • Российский флот изменил активность в Азовском море из-за роста рисков безопасности и влияния украинских сил. По словам спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, район остается опасным для российских кораблей, поэтому они избегают длительного пребывания.