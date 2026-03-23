Задержанный танкер из российского теневого флота прибыл в Марсель: что с ним будут делать дальше

Танкер, который, вероятно, относится к российскому "теневому флоту" Deyna, задержали французские военные. Он прибыл в порт Марсель-Фос и его передали в распоряжение судебных органов для дальнейшего расследования.

Судно под флагом Мозамбика утром в понедельник зашло в порт Марселя. Об этом сообщает Le Figaro.

Смотрите также Британские подводники 7 лет употребляли наркотики: служили рядом с ядерными ракетами

Что известно о задержанном российском танкере?

Его поставили на якорь и будут удерживать в рамках предварительного следствия, которое ведет прокуратура Марселя.

Во французских ведомствах отметили, что судно сопровождал корабль Национального флота. Военные ранее поднялись на борт для установления контроля и проверки законности использования флага. По результатам этой операции был составлен отчет и передан прокурору.

В морской префектуре Средиземноморья также сообщили, что вокруг места стоянки танкера созданы зоны воздушного и морского отчуждения для обеспечения безопасности и проведения следственных действий.

По данным французской стороны, Deyna может быть одним из судов так называемого "теневого флота", который используется для обхода санкций, связанных с войной России против Украины. В Париже заявляют, что не допустят использования подобных схем для финансирования российских военных действий.

Что нового известно о российском флоте?