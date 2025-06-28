Как Китай маскирует свой ядерный арсенал: в сети появилось несколько редких фото

В сети опубликовали уникальные фото мобильной пусковой установки межконтинентальной ракеты DF-41, которую замаскировали под естественное окружение. Это не только визуальная демонстрация военной силы КНР, но и показатель того, как страна совершенствует методы сокрытия своего ядерного арсенала от глобальной слежки.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Defense Express.

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Для чего Китай маскирует свой ядерный арсенал

Благодаря камуфляжу пусковая установка сливается с ландшафтом, что затрудняет ее обнаружение спутниками, самолетами или беспилотниками. Несмотря на то, что на близком расстоянии эффективность маскировки снижается, такая стратегия значительно повышает шансы на выживание мобильного вооружения в случае конфликта.

Китай маскирует свой ядерный арсенал / Фото пользователя @chaoyinsukandao в X

В издании отмечают, что ракета DF-41 – самая мощная межконтинентальная баллистическая ракета в арсенале Китая. Она способна преодолевать до 15 тысяч километров и нести несколько независимых боевых блоков.

Ее запуск возможен не только с мобильных платформ, но и из шахт или даже потенциально из так называемых "ядерных поездов". Появление этой ракеты на публике подтверждают стратегические амбиции Пекина по усилению собственных средств ядерного сдерживания.

DF-41 / Фото из открытых источников

Китай, подобно бывшему Советскому Союзу, активно использует методы скрытого размещения и маскировки стратегических сил. Сегодня эти подходы модернизируются с учетом новых технологий и угроз.

Появление таких снимков в открытом доступе может быть не только демонстрацией силы, но и элементом Пекина усиления своего ядерного влияния через информационные сигналы.