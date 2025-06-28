Повідомляє 24 Канал з посиланням на Defense Express.

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Для чого Китай маскує свій ядерний арсенал

Завдяки камуфляжу пускова установка зливається з ландшафтом, що ускладнює її виявлення супутниками, літаками або безпілотниками. Попри те, що на близькій відстані ефективність маскування знижується, така стратегія значно підвищує шанси на виживання мобільного озброєння у разі конфлікту.

Китай маскує свій ядерний арсенал / Фото користувача @chaoyinsukandao в X

У виданні зазначають, що ракета DF-41 – найпотужніша міжконтинентальна балістична ракета в арсеналі Китаю. Вона здатна долати до 15 тисяч кілометрів і нести кілька незалежних бойових блоків.

Її запуск можливий не лише з мобільних платформ, а й з шахт або навіть потенційно з так званих "ядерних потягів". Поява цієї ракети на публіці підтверджують стратегічні амбіції Пекіна щодо посилення власних засобів ядерного стримування.

DF-41 / Фото з відкритих джерел

Китай, подібно до колишнього Радянського Союзу, активно використовує методи прихованого розміщення та маскування стратегічних сил. Сьогодні ці підходи модернізуються з урахуванням нових технологій та загроз.

Поява таких знімків у відкритому доступі може бути не лише демонстрацією сили, а й елементом Пекіна посилення свого ядерного впливу через інформаційні сигнали.