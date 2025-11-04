Противоречивый, но чрезвычайно влиятельный: умер экс-вице-президент США Дик Чейни

В США 4 ноября в мир иной отошел вице-президент администрации Джорджа Буша-младшего Дик Чейни. На момент смерти республиканцу было 84 года.

За свою многолетнюю карьеру в американской политике он запомнился как один из самых влиятельных вице-президентов, который не уступал по значимости главе Белого дома. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Интересно Трамп отверг идею третьего срока и намекнул на своих возможных преемников

Как начиналась политическая карьера Чейни?

Ричард Брюс Чейни родился 30 января 1941 года в Линкольне, штат Небраска, и вырос в Вайоминге. В юности его исключили из Йельского университета, после чего он работал на линиях электропередач и дважды попадал в полицию за вождение в нетрезвом виде.

Все изменила его возлюбленная Линн, которая поставила ультиматум – и Чейни вернулся к учебе, получив степени бакалавра и магистра политологии. Пара поженилась в 1964 году.

Его политическая карьера началась в администрации Никсона, а впоследствии он стал руководителем аппарата Белого дома при президенте Джеральде Форде. В 1978 году Чейни был избран в Палату представителей от Вайоминга, где 6 каденций оставался последовательным консерватором Республиканской партии.

В 1989 году Джордж Буш-старший назначил его министром обороны. Чейни руководил операциями в Панаме и Кувейте, а после отставки возглавил энергетическую компанию Halliburton.

В 2000 году он стал вице-президентом Джорджа Буша-младшего.

Его также называют самым влиятельным современным вице-президентом и главным архитектором "войны с террором" вместе с Дональдом Рамсфельдом. В частности, именно он настаивал, чтобы США боролись против "Аль-Каиды" после теракта 11 сентября, а также выступал за вторжение американских войск в Ирак и Афганистан. Часто Чейни оставался фигурой закулисного влияния.

Интересно, что во время процедур, которые требовали введения Бушу наркоза, он дважды исполнял обязанности президента США, 29 июня 2002 года и 21 июля 2007 года.

Также Чейни имел собственную сильную позицию по социальным вопросам. В частности, поддерживал право штатов решать вопрос однополых браков и публично поддержал свою дочь Мэри, когда та открыто заявила, что является лесбиянкой.

После ухода из политики в 2009 году Чейни оставался противоречивой, но влиятельной фигурой. Он также обнародовал свои мемуары и давал много интервью СМИ, говоря о временах, когда он был в Белом доме.

Какой была позиция Чейни по отношению к Трампу?

В последние годы своей жизни Дик Чейни стал резким критиком Дональда Трампа – политика, который имел еще более широкое видение президентских полномочий, чем он сам. Несмотря на то, что в 2016 году Чейни поддержал Трампа, позже он осудил его действия после отказа признать поражение на выборах 2020 года и штурма Капитолия 6 января 2021-го.

Его дочь, конгрессвумен Лиз Чейни, открыто выступила против Трампа, пожертвовав карьерой в Республиканской партии. Во время ее предвыборной кампании в 2022 году Дик Чейни появился в рекламе, где жестко заявил.

За 246 лет истории США не было человека, который бы представлял большую угрозу для нашей республики, чем Дональд Трамп,

– сказал Чейни.

Он также называл Дональда Трампа "трусом", оставаясь на своих консервативных постулатах борьбы с агрессорами.

"Он трус. Настоящий мужчина не лгал бы своим сторонникам. Он проиграл выборы, и проиграл с большим отрывом. Я это знаю. Он это знает, и в глубине души, я думаю, большинство республиканцев это знают", – говорил экс-вице-президент США о Трампе после выборов президента в 2020 году.

До конца жизни Чейни оставался убежденным оппонентом нынешнего американского главы Белого дома. В 2024 году на выборах президента США он даже поддержал демократку Камалу Харрис, объяснив это "обязанностью поставить страну выше партийных интересов и защитить Конституцию".

Какие проблемы со здоровьем были у экс-вице-президента США и кто у него остался?

Проблемы с сердцем у Дика Чейни начались еще в 1978 году, когда во время баллотирования в Конгресс 37-летний политик пережил первый сердечный приступ. Впоследствии произошли еще три – в 1984, 1988 и 2000 годах, последний из которых случился всего через несколько дней после пересчета голосов во Флориде, что обеспечило победу тандема Буш – Чейни.

Политик тогда заверил, что "первым уйдет в отставку", если не сможет выполнять обязанности, и даже подготовил соответствующее заявление. Несмотря на болезни, он завершил оба срока в вице-президентском кресле, а на инаугурацию Барака Обамы в 2009 году прибыл в инвалидной коляске. После пятого сердечного приступа в 2010 году Чейни получил имплантированный сердечный насос, а в 2012-м ему провели трансплантацию сердца.

Политик умер 4 ноября 2025 года. У него остались жена Линн, дочери Лиз и Мэри и семеро внуков.

