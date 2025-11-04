Суперечливий, але надзвичайно впливовий: помер ексвіцепрезидент США Дік Чейні

У США 4 листопада у засвіти відійшов віцепрезидент адміністрації Джорджа Буша-молодшого – Дік Чейні. На момент смерті республіканцю було 84 роки.

За свою багаторічну кар'єру в американській політиці він запам'ятався як один із найвпливовіших віцепрезидентів, який не поступався за значущістю главі Білого дому. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

Цікаво Трамп відкинув ідею третього терміну та натякнув на своїх можливих наступників

Як починалася політична кар'єра Чейні?

Річард Брюс Чейні народився 30 січня 1941 року в Лінкольні, штат Небраска, та виріс у Вайомінгу. У юності його виключили з Єльського університету, після чого він працював на лініях електропередач і двічі потрапляв до поліції за керування напідпитку.

Усе змінила його кохана Лінн, яка поставила ультиматум – і Чейні повернувся до навчання, здобувши ступені бакалавра та магістра політології. Пара одружилася в 1964 році.

Його політична кар'єра почалася в адміністрації Ніксона, а згодом він став керівником апарату Білого дому при президенті Джеральді Форді. У 1978 році Чейні був обраний до Палати представників від Вайомінгу, де 6 каденцій залишався послідовним консерватором Республіканської партії.

У 1989 році Джордж Буш-старший призначив його міністром оборони. Чейні керував операціями в Панамі та Кувейті, а після відставки очолив енергетичну компанію Halliburton.

У 2000 році він став віцепрезидентом Джорджа Буша-молодшого.

Його також називають найвпливовішим сучасним віцепрезидентом і головним архітектором "війни з терором" Разом із Дональдом Рамсфельдом. Зокрема, саме він наполягав, щоб США боролися проти Аль-Каїди після теракту 11 вересня, а також виступав за вторгнення американських військ в Ірак та Афганістан. Часто Чейні залишався фігурою залаштункового впливу.

Цікаво, що під час процедур, які вимагали введення Бушу наркозу, він двічі виконував обов'язки президента США, 29 червня 2002 року та 21 липня 2007 року.

Також Чейні мав власну сильну позицію щодо соціальних питань. Зокрема, підтримував право штатів розв'язувати питання одностатевих шлюбів і публічно підтримав свою доньку Мері, коли та відкрито заявила, що є лесбійкою.

Після відходу з політики у 2009 році Чейні залишався суперечливою, але впливовою постаттю. Він також оприлюднив свої мемуари та давав багато інтерв'ю ЗМІ, говорячи про часи, коли він був у Білому домі.

Якою була позиція Чейні щодо Трампа?

В останні роки свого життя Дік Чейні став різким критиком Дональда Трампа – політика, який мав ще ширше бачення президентських повноважень, ніж він сам. Попри те, що у 2016 році Чейні підтримав Трампа, пізніше він засудив його дії після відмови визнати поразку на виборах 2020 року та штурму Капітолія 6 січня 2021-го.

Його донька, конгресвумен Ліз Чейні, відкрито виступила проти Трампа, пожертвувавши кар'єрою в Республіканській партії. Під час її передвиборчої кампанії у 2022 році Дік Чейні з'явився в рекламі, де жорстко заявив.

За 246 років історії США не було людини, яка б становила більшу загрозу для нашої республіки, ніж Дональд Трамп,

– сказав Чейні.

Він також називав Дональда Трампа "боягузом", залишавшись на своїх консервативних постулатах боротьби з агресорами.

"Він боягуз. Справжній чоловік не брехав би своїм прихильникам. Він програв вибори, і програв з великим відривом. Я це знаю. Він це знає, і в глибині душі, я думаю, більшість республіканців це знають", – казав ексвіцепрезидент США про Трампа після виборів президента у 2020 році.

До кінця життя Чейні залишався переконаним опонентом нинішнього американського глави Білого дому. У 2024 році на виборах президента США він навіть підтримав демократку Камалу Гарріс, пояснивши це "обов'язком поставити країну вище за партійні інтереси та захистити Конституцію".

Які проблеми зі здоров'ям були в ексвіцепрезидента США та хто в нього лишився?

Проблеми з серцем у Діка Чейні розпочалися ще у 1978 році, коли під час балотування до Конгресу 37-річний політик пережив перший серцевий напад. Згодом сталися ще три – у 1984, 1988 та 2000 роках, останній із яких трапився всього за кілька днів після перерахунку голосів у Флориді, що забезпечив перемогу тандему Буш – Чейні.

Політик тоді запевнив, що "першим піде у відставку", якщо не зможе виконувати обов'язки, і навіть підготував відповідну заяву. Попри хвороби, він завершив обидва терміни у віцепрезидентському кріслі, а на інавгурацію Барака Обами у 2009 році прибув у інвалідному візку. Після п'ятого серцевого нападу у 2010 році Чейні отримав імплантований серцевий насос, а у 2012-му йому провели трансплантацію серця.

Зрештою політик помер 4 листопада 2025 року. У нього залишилися дружина Лінн, доньки Ліз і Мері та семеро онуків.

Як у мережі ширили теорію про "смерть" Трампа?