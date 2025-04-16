"Белый дом в золоте": Трамп сделал из резиденции копию своего дворца во Флориде

Белый дом больше не сдержанно-белый. Дональд Трамп решил, что резиденция президента США должна сиять, как его золотая вилла во Флориде.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на немецкий таблоид Bild. Президент США Дональд Трамп решил изменить атмосферу в Белом доме на "домашнюю".

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Трамп позолотил Белый дом

Домашность, очевидно, измеряется каратами: в резиденции появились золотые кубки, фигуры ангелов, тяжелые гардины и камины с позолотой – все, как в Мар-а-Лаго, его имении во Флориде.

Bild назвал новый стиль американского президента "цыганским барокко". Тяжелая роскошь, зеркала в массивных рамах и блестящий декор – теперь это часть политического интерьера США.

Овальный кабинет тоже не избежал "трампизации". Оттуда исчезли портреты Билла Клинтона и Джорджа Буша-младшего. Их перенесли в лестничную клетку. New York Post уже пошутил, что Байден, вероятно, "окажется в подвале".

Трамп планирует обустроить в Белом доме "величественный бальный зал" с позолоченными плинтусами и люстрами, а за ремонт – в сумму около 100 миллионов долларов – обещает заплатить сам.

Розовый сад, в соответствии с видением Мелании, превратится в "террасу для приемов": с белым известняком вместо газонов и цветами в цветах американского флага.