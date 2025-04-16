Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на немецкий таблоид Bild. Президент США Дональд Трамп решил изменить атмосферу в Белом доме на "домашнюю".

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Трамп позолотил Белый дом

Домашность, очевидно, измеряется каратами: в резиденции появились золотые кубки, фигуры ангелов, тяжелые гардины и камины с позолотой – все, как в Мар-а-Лаго, его имении во Флориде.

Bild назвал новый стиль американского президента "цыганским барокко". Тяжелая роскошь, зеркала в массивных рамах и блестящий декор – теперь это часть политического интерьера США.

Овальный кабинет тоже не избежал "трампизации". Оттуда исчезли портреты Билла Клинтона и Джорджа Буша-младшего. Их перенесли в лестничную клетку. New York Post уже пошутил, что Байден, вероятно, "окажется в подвале".

Трамп планирует обустроить в Белом доме "величественный бальный зал" с позолоченными плинтусами и люстрами, а за ремонт – в сумму около 100 миллионов долларов – обещает заплатить сам.

Розовый сад, в соответствии с видением Мелании, превратится в "террасу для приемов": с белым известняком вместо газонов и цветами в цветах американского флага.