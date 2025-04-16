Про це розповідає 24 Канал з посиланням на німецький таблоїд Bild. Президент США Дональд Трамп вирішив змінити атмосферу в Білому домі на "домашню".

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Трамп позолотив Білий дім

Домашність, очевидно, вимірюється каратами: у резиденції з'явилися золоті кубки, фігури янголів, важкі гардини та каміни з позолотою – все, як у Мар-а-Лаго, його маєтку у Флориді.

Bild назвав новий стиль американського президента "циганським бароко". Важка розкіш, дзеркала у масивних рамах і блискучий декор – тепер це частина політичного інтер’єру США.

Овальний кабінет теж не уникнув "трампізації". Звідти зникли портрети Білла Клінтона та Джорджа Буша-молодшого. Їх перенесли до сходової клітки. New York Post уже пожартував, що Байден, певно, "опиниться в підвалі".

Трамп планує облаштувати у Білому домі "величну бальну залу" з позолоченими плінтусами та люстрами, а за ремонт – у суму близько 100 мільйонів доларів – обіцяє заплатити сам.

Рожевий сад, відповідно до бачення Меланії, перетвориться на "терасу для прийомів": з білим вапняком замість газонів і квітами в кольорах американського прапора.