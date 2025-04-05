Затягивая войну, Путин рассчитывает укрепить свои позиции для переговоров, – NBC News

Эксперты считают, что глава Кремля Владимир Путин использует двойную тактику. С одной стороны он пытается нормализовать отношения с США, а в то же самое время затягивает мирные переговоры и продолжает наносить удары по Украине.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на NBC News.

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Какова стратегия России

Недавно Путин отправил в Вашингтон одного из своих приближенных союзников – Кирилла Дмитриева, который стал первым высокопоставленным чиновником Кремля, который посетил США после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Интересно, что в то же самое время Путин приказал мобилизовать 160 тысяч военнослужащих – самый большой призыв за последние 14 лет. Российские дроны продолжают каждую ночь атаковать мирные украинские города. Кроме того, в планах Кремля до сих пор есть весенний насуп, если верить словам президента Украины Владимира Зеленского.

По словам западных экспертов, этот двухвекторный подход идеально отражает стратегию России. Они предполагают, что Путин намеренно затягивает переговоры с президентом США Дональдом Трампом, чтобы продолжать продвижение на фронте, одновременно рассчитывая на нормализацию отношений с потенциально дружественной администрацией в Вашингтоне.

Путин считает, что время на его стороне, и что, затягивая процесс, он получит лучшую позицию для переговоров,

– объясняет Сергей Радченко, историк Холодной войны и профессор Школы международных исследований имени Джона Хопкинса.

Также многие западные чиновники и аналитики считают, что Россия сознательно предлагает неприемлемые условия.

Для чего Кремль мог отправить специального посланника в США

По мнению экспертов, недовольство США относительно затягивания Россией процесса мирных переговоров, вероятно, стало причиной того, что Москва направила в Вашингтон Дмитриева.

Это растущее недовольство, вероятно, и стало причиной того, что Москва направила в Вашингтон Кирилла Дмитриева, считает Олег Игнатов, старший аналитик по вопросам России в Международной кризисной группе (Brussels International Crisis Group).

Дмитриев имеет прямой доступ к Путину, а в российской системе это важнейшее качество для переговорщика. Кроме того, у него есть связи в США,

– объясняет Олег Игнатов, старший аналитик по вопросам России в Международной кризисной группе.

После встреч с представителями администрации Трампа Дмитриев дал ряд интервью, где говорил о возможности нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном, сотрудничество в Арктике и даже совместные проекты с Илоном Маском по освоению Марса. В то же время вопрос войны в Украине он поднимал довольно редко.

Эксперты подчеркивают, что факт визита Дмитриева может свидетельствовать о его неформальной роли в переговорах.

"Его близость к Путину делает его не просто посредником. Он выглядит как человек, который может реально вести переговоры и идти на компромиссы", – отмечает Павел Баев, научный сотрудник Института исследований мира в Осло.

Как Кремль использует переговоры с США

По мнению экспертов, главная задача Дмитриева – не сигнализировать об изменении российской политики в отношении Украины, а попытаться наладить связи с США.

Миссия Дмитриева указывает на то, что Кремль хочет расширить переговоры с США и отвести внимание от Украины. Фактически Россия пытается отодвинуть вопрос Украины в сторону и наладить новый диалог с США без участия Киева и Европы, чтобы получить больше свободы для продолжения войны,

– объясняет Роберт Гамильтон, руководитель исследовательского центра в Foreign Policy Research Institute.

Некоторые эксперты видят подтверждение этого тезиса в недавнем объявлении Путина о весеннем призыве, который в этом году составит 160 тысяч человек, который является крупнейшим за последние 14 лет.

"Ясный сигнал того, что Россия хочет мира. (Нет!)", – написал в X бывший министр экономики Украины Тимофей Милованов.

Хотя по закону новобранцев нельзя отправлять на войну в Украину, эксперты указывают, что это еще одно доказательство растущей милитаризации России, где вся экономика теперь работает на поддержку войны.

Эксперты отмечают, что пока нет никаких признаков того, что Россия планирует уменьшить интенсивность боевых действий.