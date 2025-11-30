Спецпосланник России Дмитриев получил награду за "лидерство в содействии диалогу между США и Россией"
- Спецпредставитель России Кирилл Дмитриев получил награду от Американской торговой палаты в России за "лидерство в содействии диалогу между США и Россией".
- Дмитриев обвинил бывшего президента США Джо Байдена в потере американским бизнесом более 300 миллиардов долларов прибыли в России.
Спецпредставитель России Кирилл Дмитриев сообщил, что получил награду от Американской торговой палаты в России за "лидерство в содействии диалогу между США и Россией". В России продолжают работать более 150 американских компаний.
Об этом он написал на своей странице в Х, передает 24 Канал.
Смотрите также В The Times рассказали, как Виткоффа встретят в России и чего ожидать от этой поездки
За что Дмитриев получил награду?
Спецпосланник рф Кирилл Дмитриев похвастался наградой за "лидерство в содействии диалогу между США и Россией" от Американской торговой палаты. Он отметил, что сейчас в России работают более 150 американских компаний, из которых более 70% присутствуют на рынке уже 25 лет.
Кроме того, он обвинил бывшего президента США Джо Байдена в том, что якобы его политика привела к потере американским бизнесом более 300 миллиардов долларов прибыли в России.
Стоит уточнить, что Американская торговая палата в России является частной неправительственной организацией, которая позиционирует себя как сотрудничающая с американскими и российскими компаниями, но не является частью Торговой палаты США.
Дмитриев представил американцам возможности экономического сотрудничества с Россией на триллионы долларов
В Майами-Бич состоялось тайное совещание, на котором обсуждали возможный план прекращения войны России против Украины, но настоящая цель была гораздо шире.
Дмитриев представил американцам масштабную экономическую программу на 2 триллиона долларов, ориентированную на восстановление российской экономики. Проект предусматривал создание частных американо-российских инициатив, доступ к ресурсам Арктики и использование около 300 миллиардов долларов замороженных российских активов в Европе.