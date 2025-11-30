Спецпредставитель России Кирилл Дмитриев сообщил, что получил награду от Американской торговой палаты в России за "лидерство в содействии диалогу между США и Россией". В России продолжают работать более 150 американских компаний.

24 Канал

За что Дмитриев получил награду?

Спецпосланник рф Кирилл Дмитриев похвастался наградой за "лидерство в содействии диалогу между США и Россией" от Американской торговой палаты. Он отметил, что сейчас в России работают более 150 американских компаний, из которых более 70% присутствуют на рынке уже 25 лет.

Кроме того, он обвинил бывшего президента США Джо Байдена в том, что якобы его политика привела к потере американским бизнесом более 300 миллиардов долларов прибыли в России.

Стоит уточнить, что Американская торговая палата в России является частной неправительственной организацией, которая позиционирует себя как сотрудничающая с американскими и российскими компаниями, но не является частью Торговой палаты США.

Дмитриев представил американцам возможности экономического сотрудничества с Россией на триллионы долларов