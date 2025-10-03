"Есть 6 минут": Бессент кричал на Свириденко на переговорах по соглашению об ископаемых, – NYT
- Юлия Свириденко вела напряженные переговоры со Скоттом Бессентом по соглашению о полезных ископаемых, где США требовали половину прав на ресурсы Украины.
- Свириденко достигла лучших условий, подписав соглашение, которое предоставляет США преимущественный доступ к украинским минеральным ресурсам, что способствовало инвестициям и укреплению отношений между странами.
Киев пытается убедить Дональда Трампа, что Украина –это место, где можно вести прибыльный бизнес, даже в военное время. Назначенная Владимиром Зеленским в середине июля, 39-летняя Юлия Свириденко, кажется, идеально подходит для этой задачи.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на статью The New York Times. В издании также рассказали о новых деталях переговоров Свириденко с главой Минфина США Скоттом Бессентом по соглашению о полезных ископаемых.
К теме Соглашение с США: в бюджете на 2026 год почти 2 миллиарда заложили на фонд восстановления
Как Свириденко вела переговоры по полезным ископаемым с Бессентом?
Журналисты отметили, что Юлия Свириденко имела опыт работы в частном бизнесе, а также по экономическим вопросам для региональных и национальных правительств.
В частности, как министр экономики, она договорилась с администрацией Трампа о важном соглашении по полезным ископаемым, которая стала основой для новых бизнес-ориентированных отношений между Киевом и Вашингтоном.
Назначение Свириденко (премьер-министром – 24 Канал) было посланием от Украины к Соединенным Штатам и к Трампу,
– сказал Николай Давидюк, киевский политический аналитик.
Как пишет NYT, самое большое испытание для Свириденко произошло в начале 2025 года, когда Украина договорилась об открытии своих минеральных недр для Соединенных Штатов, надеясь завоевать расположение господина Трампа и привлечь инвестиции американской стороны.
Свириденко вела переговоры от имени Украины, но они быстро обострились. В частности, Вашингтон выдвигал требования, которые украинские чиновники воспринимали как откровенный шантаж. Например, предоставление Соединенным Штатам половины прав их страны на полезные ископаемые.
В конце февраля во время видеозвонка министр финансов Скотт Бессент крикнул госпоже Свириденко, что у нее есть шесть минут, чтобы согласиться на сделку, иначе переговоры завершены,
– пишет издание, со ссылкой на комментарий одного нынешнего украинского чиновника и одного бывшего чиновника, которые присутствовали на переговорах.
Сама Юлия Свириденко отрицает, что разговор был напряженным, а представитель господина Бессент не ответил на запросы журналистов о комментариях.
В конце концов тогдашняя руководительница украинского Министерства экономики добилась лучших условий и подписала соглашение о полезных ископаемых, установив, как она говорила, доверительные "рабочие отношения с министром Бессентом".
Мэтью Мюррей, председатель совещательного совета Velta, украинской титановой компании, заявил, что Свириденко "очевидно стала очень эффективным коммуникатором с администрацией Трампа".
Она сказала, что соглашение о полезных ископаемых, которое предоставляет Соединенным Штатам преимущественный доступ к минеральным ресурсам Украины через совместный инвестиционный фонд, помогло построить "устойчивые отношения" с Вашингтоном. Она сослалась на недавнее заявление правительства США, что оно инвестирует 75 миллионов долларов в украинские полезные ископаемые,
– пишет NYT.
Украинский политолог Владимир Фесенко заметил, что успех Свириденко в посредничестве в соглашении, вероятно, был "решающим фактором в решении Зеленского назначить ее премьер-министром".
Что известно о соглашении о полезных ископаемых, которое подписали Украина и США?
Юлия Свириденко и глава Минфина США Скотт Бессент подписали Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США – Украина 30 апреля 2025 года. Этот документ предусматривает создание фонда, который будет привлекать глобальные инвестиции в наше государство.
Само соглашение охватывает более 57 минералов, включая критические компоненты для технологической промышленности. Важным также является тот факт, что Украина добилась, чтобы новая редакция документа не содержала положений о выплате 500 миллиардов в качестве компенсации США, которые ранее предлагал Вашингтон в первоначальном варианте.
8 мая это соглашение ратифицировала Верховная Рада. А через 4 дня Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения о полезных ископаемых с США.
Уже в сентябре Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит визит премьер-министра в США для переговоров с американским бизнесом и продвижения минеральной сделки. В частности, ожидается подписания конкретных договоренностей и запуск первых проектов.