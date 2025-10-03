Київ намагається переконати Дональда Трампа, що Україна – це місце, де можна вести прибутковий бізнес, навіть у воєнний час. Призначена Володимиром Зеленським у середині липня, 39-річна Юлія Свириденко, здається, ідеально підходить для цього завдання.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на статтю The New York Times. У виданні також розповіли про нові деталі перемовин Свириденко з главою Мінфіну США Скоттом Бессентом щодо угоди про корисні копалини.

Як Свириденко вела перемовини що корисних копалин з Бессентом?

Журналісти зазначили, що Юлія Свириденко мала досвід роботи у приватному бізнесі, а також стосовно економічних питань для регіональних та національних урядів.

Зокрема, як міністр економіки, вона домовилась з адміністрацією Трампа про важливу угоду щодо корисних копалин, яка стала основою для нових бізнес-орієнтованих відносин між Києвом та Вашингтоном.

Призначення Свириденко (прем'єр-міністеркою – 24 Канал) було посланням від України до Сполучених Штатів та до Трампа,

– сказав Микола Давидюк, київський політичний аналітик.

Як пише NYT, найбільше випробування для Свириденко сталося на початку 2025 року, коли Україна домовилась про відкриття своїх мінеральних надр для Сполучених Штатів, сподіваючись завоювати прихильність пана Трампа та залучити інвестиції американської сторони.

Свириденко вела переговори від імені України, але вони швидко загострилися. Зокрема, Вашингтон висував вимоги, які українські чиновники сприймали як відвертий шантаж. Наприклад, надання Сполученим Штатам половини прав їхньої країни на корисні копалини.

Наприкінці лютого під час відеодзвінка міністр фінансів Скотт Бессент крикнув пані Свириденко, що у неї є шість хвилин, щоб погодитися на угоду, інакше переговори завершено,

– пише видання, з посиланням на коментар одного нинішнього українського чиновника та одного колишнього чиновника, які були присутні на перемовинах.

Сама Юлія Свириденко заперечила, що розмова була напруженою, а речник пана Бессент не відповів на запити журналістів про коментарі.

Зрештою тодішня очільниця українського Міністерства економіки домоглася кращих умов і підписала угоду про корисні копалини, встановивши, як вона казала, довірчі "робочі стосунки з міністром Бессентом".

Метью Мюррей, голова дорадчої ради Velta, української титанової компанії, заявив, що Свириденко "очевидно стала дуже ефективним комунікатором з адміністрацією Трампа".

Вона сказала, що угода про корисні копалини, яка надає Сполученим Штатам переважний доступ до мінеральних ресурсів України через спільний інвестиційний фонд, допомогла побудувати "стійкі відносини" з Вашингтоном. Вона послалася на нещодавню заяву уряду США про те, що він інвестує 75 мільйонів доларів в українські корисні копалини,

– пише NYT.

Український політолог Володимир Фесенко зауважив, що успіх Свириденко у посередництві в угоді, ймовірно, був "вирішальним фактором у рішенні Зеленського призначити її прем'єр-міністром".

