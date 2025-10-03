Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на статью The New York Times. В издании также рассказали о новых деталях переговоров Свириденко с главой Минфина США Скоттом Бессентом по соглашению о полезных ископаемых.

Как Свириденко вела переговоры по полезным ископаемым с Бессентом?

Журналисты отметили, что Юлия Свириденко имела опыт работы в частном бизнесе, а также по экономическим вопросам для региональных и национальных правительств.

В частности, как министр экономики, она договорилась с администрацией Трампа о важном соглашении по полезным ископаемым, которая стала основой для новых бизнес-ориентированных отношений между Киевом и Вашингтоном.

Назначение Свириденко (премьер-министром – 24 Канал) было посланием от Украины к Соединенным Штатам и к Трампу,

– сказал Николай Давидюк, киевский политический аналитик.

Как пишет NYT, самое большое испытание для Свириденко произошло в начале 2025 года, когда Украина договорилась об открытии своих минеральных недр для Соединенных Штатов, надеясь завоевать расположение господина Трампа и привлечь инвестиции американской стороны.

Свириденко вела переговоры от имени Украины, но они быстро обострились. В частности, Вашингтон выдвигал требования, которые украинские чиновники воспринимали как откровенный шантаж. Например, предоставление Соединенным Штатам половины прав их страны на полезные ископаемые.

В конце февраля во время видеозвонка министр финансов Скотт Бессент крикнул госпоже Свириденко, что у нее есть шесть минут, чтобы согласиться на сделку, иначе переговоры завершены,

– пишет издание, со ссылкой на комментарий одного нынешнего украинского чиновника и одного бывшего чиновника, которые присутствовали на переговорах.

Сама Юлия Свириденко отрицает, что разговор был напряженным, а представитель господина Бессент не ответил на запросы журналистов о комментариях.

В конце концов тогдашняя руководительница украинского Министерства экономики добилась лучших условий и подписала соглашение о полезных ископаемых, установив, как она говорила, доверительные "рабочие отношения с министром Бессентом".

Мэтью Мюррей, председатель совещательного совета Velta, украинской титановой компании, заявил, что Свириденко "очевидно стала очень эффективным коммуникатором с администрацией Трампа".

Она сказала, что соглашение о полезных ископаемых, которое предоставляет Соединенным Штатам преимущественный доступ к минеральным ресурсам Украины через совместный инвестиционный фонд, помогло построить "устойчивые отношения" с Вашингтоном. Она сослалась на недавнее заявление правительства США, что оно инвестирует 75 миллионов долларов в украинские полезные ископаемые,

– пишет NYT.

Украинский политолог Владимир Фесенко заметил, что успех Свириденко в посредничестве в соглашении, вероятно, был "решающим фактором в решении Зеленского назначить ее премьер-министром".

Что известно о соглашении о полезных ископаемых, которое подписали Украина и США?