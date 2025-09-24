Открывать огонь или нет: Макрон ответил, должно ли НАТО сбивать российские самолеты-нарушители
- Эммануэль Макрон сказал, должно ли НАТО сбивать российские самолеты-нарушители.
- Французский лидер ответил, считает ли, что надо по ним открывать огонь.
Лидер Франции высказался, что, по его мнению, стоит делать по отношению к российским самолетам, которые нарушают воздушное пространство стран Альянса. Он ответил, должно ли НАТО сбивать их.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление французского президента, которое приводит Le Figaro.
Что заявил Макрон о сбивании российских самолетов-нарушителей?
Французский президент заявил, что страны НАТО должны "усилить" свою реакцию в случае "новых провокаций" со стороны России, в частности в воздушном пространстве Восточной Европы.
"Это означает, что если кто-то снова спровоцирует вас, вы должны ответить немного сильнее", – объяснил политик.
В то же время французский лидер не считает, что Североатлантический Альянс должен сбивать российские самолеты, которые нарушают воздушное пространство стран НАТО.
Президент заявил, что в ответ на эти "проверки" российской армии "мы не должны открывать огонь".
В контексте прошлых российских провокаций Макрон сказал, что "НАТО отреагировало пропорционально, укрепив свою оборону".
Российские авиапровокации: основное
Напомним, 19 сентября 3 российские истребители МиГ-31 пересекли воздушное пространство Эстонии на 12 минут. Правительство Эстонии обратилось к НАТО с просьбой о консультации по статье 4.
В то же время Дональд Трамп заявил, что недоволен таким инцидентом и ему это не нравится. Тогда политик отметил, что ситуация может обернуться серьезными проблемами.
Поэтому, Россия продолжает провоцировать страны НАТО, однако реакция альянса на российские МиГи в Эстонии вызывает вопросы, о чем заявил военный обозреватель Денис Попович.
Он напомнил, что в 2015-м после 5 минут пребывания в небе Турции российский самолет сбили. Ответ страны был вполне понятным и не вызвал лишних вопросов. На этот раз 3 самолета были в воздушном пространстве Эстонии в течение 12 минут и, по его мнению, "этого более чем достаточно для того, чтобы их сбить и закрыть этот вопрос".
Он подчеркивал, что Турция, которая тоже является страной НАТО, еще 10 лет назад продемонстрировала, "каким образом надо действовать с нарушителями воздушного пространства, поэтому вопросов по реакции Альянса очень много".