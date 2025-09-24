Лидер Франции высказался, что, по его мнению, стоит делать по отношению к российским самолетам, которые нарушают воздушное пространство стран Альянса. Он ответил, должно ли НАТО сбивать их.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление французского президента, которое приводит Le Figaro.

Что заявил Макрон о сбивании российских самолетов-нарушителей?

Французский президент заявил, что страны НАТО должны "усилить" свою реакцию в случае "новых провокаций" со стороны России, в частности в воздушном пространстве Восточной Европы.

"Это означает, что если кто-то снова спровоцирует вас, вы должны ответить немного сильнее", – объяснил политик.

В то же время французский лидер не считает, что Североатлантический Альянс должен сбивать российские самолеты, которые нарушают воздушное пространство стран НАТО.

Президент заявил, что в ответ на эти "проверки" российской армии "мы не должны открывать огонь".

В контексте прошлых российских провокаций Макрон сказал, что "НАТО отреагировало пропорционально, укрепив свою оборону".

Российские авиапровокации: основное