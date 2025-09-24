Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление французского президента, которое приводит Le Figaro.

Смотрите также "Есть признаки, что это не случайность": как мир реагирует на атаку "Шахедов" по Польше

Что заявил Макрон о сбивании российских самолетов-нарушителей?

Французский президент заявил, что страны НАТО должны "усилить" свою реакцию в случае "новых провокаций" со стороны России, в частности в воздушном пространстве Восточной Европы.

"Это означает, что если кто-то снова спровоцирует вас, вы должны ответить немного сильнее", – объяснил политик.

В то же время французский лидер не считает, что Североатлантический Альянс должен сбивать российские самолеты, которые нарушают воздушное пространство стран НАТО.

Президент заявил, что в ответ на эти "проверки" российской армии "мы не должны открывать огонь".

В контексте прошлых российских провокаций Макрон сказал, что "НАТО отреагировало пропорционально, укрепив свою оборону".

Смотрите также Макрон прокомментировал требование Трампа наложить тарифы на Китай

Российские авиапровокации: основное