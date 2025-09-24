Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление французского президента, которое приводит Le Figaro.
Что заявил Макрон о сбивании российских самолетов-нарушителей?
Французский президент заявил, что страны НАТО должны "усилить" свою реакцию в случае "новых провокаций" со стороны России, в частности в воздушном пространстве Восточной Европы.
"Это означает, что если кто-то снова спровоцирует вас, вы должны ответить немного сильнее", – объяснил политик.
В то же время французский лидер не считает, что Североатлантический Альянс должен сбивать российские самолеты, которые нарушают воздушное пространство стран НАТО.
Президент заявил, что в ответ на эти "проверки" российской армии "мы не должны открывать огонь".
В контексте прошлых российских провокаций Макрон сказал, что "НАТО отреагировало пропорционально, укрепив свою оборону".
Российские авиапровокации: основное
Напомним, 19 сентября 3 российские истребители МиГ-31 пересекли воздушное пространство Эстонии на 12 минут. Правительство Эстонии обратилось к НАТО с просьбой о консультации по статье 4.
В то же время Дональд Трамп заявил, что недоволен таким инцидентом и ему это не нравится. Тогда политик отметил, что ситуация может обернуться серьезными проблемами.
Поэтому, Россия продолжает провоцировать страны НАТО, однако реакция альянса на российские МиГи в Эстонии вызывает вопросы, о чем заявил военный обозреватель Денис Попович.
Он напомнил, что в 2015-м после 5 минут пребывания в небе Турции российский самолет сбили. Ответ страны был вполне понятным и не вызвал лишних вопросов. На этот раз 3 самолета были в воздушном пространстве Эстонии в течение 12 минут и, по его мнению, "этого более чем достаточно для того, чтобы их сбить и закрыть этот вопрос".
Он подчеркивал, что Турция, которая тоже является страной НАТО, еще 10 лет назад продемонстрировала, "каким образом надо действовать с нарушителями воздушного пространства, поэтому вопросов по реакции Альянса очень много".