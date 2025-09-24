Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву французького президента, яку наводить Le Figaro.

Що заявив Макрон про збиття російських літаків-порушників?

Французький президент заявив, що країни НАТО повинні "посилити" свою реакцію у разі "нових провокацій" з боку Росії, зокрема в повітряному просторі Східної Європи.

"Це означає, що якщо хтось знову спровокує вас, ви повинні відповісти трохи сильніше ", – пояснив політик.

Водночас французький лідер не вважає, що Північноатлантичний Альянс має збивати російські літаки, які порушують повітряний простір країн НАТО.

Президент заявив, що у відповідь на ці "перевірки" російської армії "ми не маємо відкривати вогонь".

У контексті минулих російських провокацій Макрон сказав, що "НАТО відреагувало пропорційно, зміцнивши свою оборону".

Російські авіапровокації: основне