Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву французького президента, яку наводить Le Figaro.
Що заявив Макрон про збиття російських літаків-порушників?
Французький президент заявив, що країни НАТО повинні "посилити" свою реакцію у разі "нових провокацій" з боку Росії, зокрема в повітряному просторі Східної Європи.
"Це означає, що якщо хтось знову спровокує вас, ви повинні відповісти трохи сильніше ", – пояснив політик.
Водночас французький лідер не вважає, що Північноатлантичний Альянс має збивати російські літаки, які порушують повітряний простір країн НАТО.
Президент заявив, що у відповідь на ці "перевірки" російської армії "ми не маємо відкривати вогонь".
У контексті минулих російських провокацій Макрон сказав, що "НАТО відреагувало пропорційно, зміцнивши свою оборону".
Російські авіапровокації: основне
Нагадаємо, 19 вересня 3 російські винищувачі МіГ-31 перетнули повітряний простір Естонії на 12 хвилин. Уряд Естонії звернувся до НАТО з проханням про консультацію за статтею 4.
Водночас Дональд Трамп заявив, що незадоволений таким інцидентом і йому це не подобається. Тоді політик зазначив, що ситуація може обернутися серйозними проблемами.
Відтак, Росія продовжує провокувати країни НАТО, проте реакція альянсу на російські МіГи в Естонії викликає питання, про що заявив військовий оглядач Денис Попович.
Він нагадав, що у 2015-му після 5 хвилин перебування в небі Туреччини російський літак збили. Відповідь країни була цілком зрозумілою та не викликала зайвих питань. Цього разу 3 літаки були в повітряному просторі Естонії протягом 12 хвилин і, на його думку, "цього більш ніж достатньо для того, щоб їх збити й закрити це питання".
Він підкреслював, що Туреччина, яка теж є країною НАТО, ще 10 років тому продемонструвала, "в який спосіб треба діяти з порушниками повітряного простору, тому питань щодо реакції Альянсу дуже багато".