Лідер Франції висловився, що, на його думку, варто робити по відношенню до російських літаків, які порушують повітряний простір країн Альянсу. Він відповів, чи має НАТО збивати їх.

Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву французького президента, яку наводить Le Figaro.

Що заявив Макрон про збиття російських літаків-порушників?

Французький президент заявив, що країни НАТО повинні "посилити" свою реакцію у разі "нових провокацій" з боку Росії, зокрема в повітряному просторі Східної Європи.

"Це означає, що якщо хтось знову спровокує вас, ви повинні відповісти трохи сильніше ", – пояснив політик.

Водночас французький лідер не вважає, що Північноатлантичний Альянс має збивати російські літаки, які порушують повітряний простір країн НАТО.

Президент заявив, що у відповідь на ці "перевірки" російської армії "ми не маємо відкривати вогонь".

У контексті минулих російських провокацій Макрон сказав, що "НАТО відреагувало пропорційно, зміцнивши свою оборону".

Російські авіапровокації: основне