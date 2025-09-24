Відкривати вогонь або ні: Макрон відповів, чи має НАТО збивати російські літаки-порушники
- Еммануель Макрон сказав, чи НАТО має збивати російські літаки-порушники.
- Французький лідер відповів, чи вважає, що треба по них відкривати вогонь.
Лідер Франції висловився, що, на його думку, варто робити по відношенню до російських літаків, які порушують повітряний простір країн Альянсу. Він відповів, чи має НАТО збивати їх.
Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву французького президента, яку наводить Le Figaro.
Що заявив Макрон про збиття російських літаків-порушників?
Французький президент заявив, що країни НАТО повинні "посилити" свою реакцію у разі "нових провокацій" з боку Росії, зокрема в повітряному просторі Східної Європи.
"Це означає, що якщо хтось знову спровокує вас, ви повинні відповісти трохи сильніше ", – пояснив політик.
Водночас французький лідер не вважає, що Північноатлантичний Альянс має збивати російські літаки, які порушують повітряний простір країн НАТО.
Президент заявив, що у відповідь на ці "перевірки" російської армії "ми не маємо відкривати вогонь".
У контексті минулих російських провокацій Макрон сказав, що "НАТО відреагувало пропорційно, зміцнивши свою оборону".
Російські авіапровокації: основне
Нагадаємо, 19 вересня 3 російські винищувачі МіГ-31 перетнули повітряний простір Естонії на 12 хвилин. Уряд Естонії звернувся до НАТО з проханням про консультацію за статтею 4.
Водночас Дональд Трамп заявив, що незадоволений таким інцидентом і йому це не подобається. Тоді політик зазначив, що ситуація може обернутися серйозними проблемами.
Відтак, Росія продовжує провокувати країни НАТО, проте реакція альянсу на російські МіГи в Естонії викликає питання, про що заявив військовий оглядач Денис Попович.
Він нагадав, що у 2015-му після 5 хвилин перебування в небі Туреччини російський літак збили. Відповідь країни була цілком зрозумілою та не викликала зайвих питань. Цього разу 3 літаки були в повітряному просторі Естонії протягом 12 хвилин і, на його думку, "цього більш ніж достатньо для того, щоб їх збити й закрити це питання".
Він підкреслював, що Туреччина, яка теж є країною НАТО, ще 10 років тому продемонструвала, "в який спосіб треба діяти з порушниками повітряного простору, тому питань щодо реакції Альянсу дуже багато".