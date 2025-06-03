Трамп провел разговор с Си Цзиньпином
- Дональд Трамп провел телефонный разговор с Си Цзиньпином, вероятно, для того, чтобы перезагрузить торговые переговоры между США и Китаем.
- Трамп считает, что Си Цзиньпин является жестким лидером, с которым трудно договориться, но все же пытается уладить разногласия личным разговором.
Президент США Дональд Трамп имел телефонный разговор с лидером Китая Си Цзиньпином. Звонок состоялся в четверг, 5 июня.
Впрочем, о чем именно говорил Трамп с Си Цзиньпином пока неизвестно. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Xinhuanet.
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Что известно об отношениях Трампа и Си Цзиньпина
Прежде всего стоит заметить, что накануне разговора с Си Цзиньпином президент Соединенных Штатов, заявил, что ему нравится китайский лидер. В то же время Трамп назвал одно "но".
По его мнению, Си Цзиньпин является очень жестким и с ним трудно договориться. Однако Трамп считает, что разговор с лидером Китая поможет перезагрузить торговые переговоры между странами, которые сейчас находятся в достаточно напряженном состоянии.
Кроме этого, ранее Politico писало, что один из чиновников из окружения президента США рассказал, что Трамп "одержим идеей поговорить с Си". По словам источника, он убежден, что сможет уладить глубокие разногласия между двумя крупнейшими экономиками мира, лично поговорив с Си Цзиньпином.
Собеседник также отметил, что администрация находится под "большим давлением" из-за блокирования Китаем поставок в США критически важных минералов, которые являются ключевыми компонентами для всего: от производства автомобилей и электроники до производства боеприпасов.