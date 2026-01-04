Она нам нужна абсолютно, – Трамп объяснил претензии на Гренландию

Президент США Дональд Трамп снова вспомнил о Гренландии, которая входит в состав Дании, и выразил претензии на владение островом. Также американский лидер наконец объяснил, зачем Америке эта территория.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Дональда Трампа для The Atlantic.

Что сказал Трамп относительно претензий на Гренландию?

Президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия имеет ключевое значение для национальной безопасности Соединенных Штатов.

Американский лидер отметил, что Гренландия "окружена российскими и китайскими кораблями", а потому имеет критическое значение для обороноспособности США.

Нам действительно нужна Гренландия,

– сказал Трамп.

В то же время журналисты поинтересовались, может ли потенциальная атака на Венесуэлу свидетельствовать о готовности США прибегнуть к военным действиям и в отношении Гренландии. В ответ Трамп посоветовал самому острову оценить ситуацию.

"Им придется решить это самим. Я действительно не знаю... Вы знаете, на тот момент я не имел в виду Гренландию. Но нам она нужна абсолютно. Нам она нужна для обороны", – заявил президент США.

Когда Трамп начал говорить о Гренландии?