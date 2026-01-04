Она нам нужна абсолютно, – Трамп объяснил претензии на Гренландию
- Президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия имеет ключевое значение для национальной безопасности Соединенных Штатов, потому что у острова размещено "много российских и китайских кораблей".
- Трамп подчеркнул, что Гренландия важна для обороноспособности США, и что остров сам должен оценить свою ситуацию относительно потенциальных военных действий со стороны американцев.
Президент США Дональд Трамп снова вспомнил о Гренландии, которая входит в состав Дании, и выразил претензии на владение островом. Также американский лидер наконец объяснил, зачем Америке эта территория.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Дональда Трампа для The Atlantic.
Что сказал Трамп относительно претензий на Гренландию?
Американский лидер отметил, что Гренландия "окружена российскими и китайскими кораблями", а потому имеет критическое значение для обороноспособности США.
Нам действительно нужна Гренландия,
– сказал Трамп.
В то же время журналисты поинтересовались, может ли потенциальная атака на Венесуэлу свидетельствовать о готовности США прибегнуть к военным действиям и в отношении Гренландии. В ответ Трамп посоветовал самому острову оценить ситуацию.
"Им придется решить это самим. Я действительно не знаю... Вы знаете, на тот момент я не имел в виду Гренландию. Но нам она нужна абсолютно. Нам она нужна для обороны", – заявил президент США.
Когда Трамп начал говорить о Гренландии?
Еще в 2024 году Дональд Трамп говорил, что Соединенные Штаты могут приобрести Гренландию у Дании. Одной из причин того, почему американский лидер хотел бы иметь остров под своим контролем, предположительно, могут быть наличие там золотых месторождений.
Также Трамп заявлял, что не исключает возможности применения военной силы для контроля над Гренландией. Глава Белого дома говорил, что этот остров важен для "экономической и национальной безопасности США".
В то же время в Гренландии и Дании отказали Трампу в покупке острова. В Дании, в состав которой входит Гренландия, даже увеличить расходы на оборону территории.
Долгое время тема с Гренландией оставалась забытой из-за других проблем, которые решал Трамп. Однако недавно жена советника Трампа опубликовала изображение Гренландии под флагом США.