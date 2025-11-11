Трамп угрожает судом против BBC: гендиректор и журналист уволились после скандала

Президент США Дональд Трамп пригрозил британскому вещателю BBC иском на 1 миллиард долларов. Он обвинил его в попытке вмешаться в прошлогодние выборы из-за редактирования одной из президентских речей.

Представитель юридической команды американского лидера считает, что “BBC опозорила президента Трампа, намеренно и обманчиво отредактировав свой документальный фильм, чтобы попытаться вмешаться в президентские выборы”. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NBC News и Reuters.

Почему Трамп может судиться с BBC?

Как сообщают СМИ, BBC получил от юристов Трампа письмо, в котором определен крайний срок – пятница, 14 ноября, в 22:00 по Гринвичу. К этому времени вещатель должен сделать "полное и справедливое опровержение" документальной ленты Panorama.

Кроме этого, отмечается, что американский лидер и в дальнейшем "будет привлекать к ответственности тех, кто распространяет ложь, обман и фейковые новости".

Стоит заметить, что после обвинений в предвзятости гендиректор BBC и руководитель новостного отдела ушли в отставку. Государственное финансирование BBC подверглось давлению после того, как внутренний отчет бывшего советника по стандартам, в котором упоминались недостатки в освещении войны между Израилем и ХАМАС, вопросов трансгендеров и речи Трампа, попал в газету Daily Telegraph.

Трамп раскритиковал журналистов BBC как "очень нечестных людей" после того, как флагманская программа BBC "Панорама" смонтировала две части одной из его речей вместе таким образом, что казалось будто он подстрекает к беспорядкам на Капитолийском холме в январе 2021 года.

Генеральный директор Тим Дэйви, возглавляющий Британскую телерадиовещательную корпорацию с 2020 года, защитил организацию, заявив, что ее журналистика считается золотым стандартом во всем мире. Однако признал, что она допустила ошибку и он должен взять на себя полную ответственность.

Руководитель новостного отдела Дебора Тернесс также ушла в отставку. В электронном письме к сотрудникам она сказала: "Я хочу абсолютно четко заявить, что недавние обвинения в институциональной предвзятости BBC News являются ошибочными".

Заметим, что BBC, которая пользуется широким уважением во всем мире, до сих пор возглавляет опрос в Великобритании относительно самого надежного новостного бренда и имеет огромный охват в стране. Однако корпорация, которая финансируется за счет лицензионного сбора, что оплачивается всеми домохозяйствами, которые смотрят телевидение, находится под пристальным вниманием со стороны некоторых газет и критиков в социальных сетях, которые отрицают ее модель финансирования.

В последние годы критики с обеих сторон политического раскола обвиняли BBC в неспособности придерживаться своей преданности беспристрастным новостям, поскольку она пытается ориентироваться в нестабильной политической и культурной среде.

Во внутреннем отчете, об утечке, говорится, что BBC Arabic продемонстрировала антиизраильскую предвзятость в своих репортажах о войне в Газе, и что попытка осветить группу, которая боролась за пространства для одного пола, была подавлена небольшой группой сотрудников, которые считали ее враждебной к трансгендерному сообществу.

Отчет написал Майкл Прескотт, бывший политический редактор Sunday Times, который был независимым советником Совета редакционных рекомендаций и стандартов BBC в течение трех лет, прежде чем уйти в июне. Он составил досье для совета BBC после того, как заявил, что руководство "неоднократно терпело неудачу" в решении проблемы, которую он назвал многочисленными примерами институциональной предвзятости.

Заметим, что в документальном фильме "Панорама", что транслировался в прошлом году, Трампа показали, как он говорит своим сторонникам: "Мы пойдем в Капитолий" и что они "будут сражаться как в аду". Этот комментарий он сделал в другой части своей речи.

Американский лидер на самом деле сказал, что его сторонники "будут подбадривать наших храбрых сенаторов, конгрессменов и конгрессменок. В дополнение ко всему прочему, они из иностранной страны, которую многие считают нашим союзником номер один. Какая ужасная вещь для демократии!" – сказал он.

Министр культуры Великобритании Лиза Нэнди поблагодарила Дэви за его работу на посту генерального директора. Источник, знакомый с ситуацией, сказал, что решение Дэви ошеломило совет директоров BBC, и он останется в должности в течение следующих нескольких месяцев, пока не найдут замену.

Дэви защитила корпорацию, заявив, что ее следует поддерживать, а не использовать как оружие, из-за ее роли в содействии построению здорового общества и успешного креативного сектора.

Обвинения Трампа в адрес медиа: похожие случаи