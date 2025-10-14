Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Дональда Трампа в соцсети Truth Social.

Почему Трамп разозлился на журнал Time?

Редакция Time посвятила новый выпуск своего журнала перемирию Израиля и ХАМАС, а также роли Трампа в процессе. На обложку издания поставило фото Дональда Трампа, сделанное снизу и под углом.

Time поставил фото Трампа на обложку нового выпуска журнала / Фото из инстаграма Time

Однако американскому президенту опубликованное фото не понравилось. Президент США раскритиковал редакцию Time за выбор снимка, хотя и похвалил их статью о нем.

Журнал Time написал обо мне довольно хорошую статью, но фотография, пожалуй, худшая за всю историю. Они "убрали" мои волосы, а потом добавили что-то, что плавало над моей головой и имело вид плывущей короны, но очень маленькой. Очень странно!

– написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он также отметил, что ему никогда не нравилось фотографироваться под углом снизу, поэтому получилась очень плохая фотография. Также Дональд Трамп хочет, чтобы журнал заменил это фото на обложке.

"Что они делают и почему?" – резюмировал американский лидер.

