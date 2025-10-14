Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Дональда Трампа у соцмережі Truth Social.

Чому Трамп розізлився на журнал Time?

Редакція Time присвятила новий випуск свого журналу перемир'ю Ізраїлю та ХАМАС, а також ролі Трампа у процесі. На обкладинку видання поставило фото Дональда Трампа, зроблене знизу та під кутом.

Time поставив фото Трампа на обкладинку нового випуску журналу / Фото з інстаграму Time

Однак американському президенту опубліковане фото не сподобалось. Президент США розкритикував редакцію Time за вибір знімка, хоча й похвалив їхню статтю про нього.

Журнал Time написав про мене досить хорошу статтю, але фотографія, мабуть, найгірша за всю історію. Вони "прибрали" моє волосся, а потім додали щось, що плавало над моєю головою і мало вигляд пливучої корони, але дуже маленької. Дуже дивно!

– написав Трамп у соцмережі Truth Social.

Він також зазначив, що йому ніколи не подобалося фотографуватися під кутом знизу, тож вийшла дуже погана фотографія. Також Дональд Трамп хоче, щоб журнал замінив це фото на обкладинці.

"Що вони роблять і чому?" – резюмував американський лідер.

